終結黑箱 廣電申換照須透明

立法院2日院會三讀通過《衛星廣播電視法》修正案，國民黨立委羅智強（左）、洪孟楷（右）手持標語拍照留念。（姚志平攝）

改革國家通訊傳播委員會（NCC）第一槍！藍白2日於立法院會聯手通過《衛星廣播電視法》修法，終結申照、評鑑及換照時，諮詢會議委員意見不透明的黑箱文化，未來諮委名單及諮詢會議紀錄皆須提供給申請人。國民黨另推動修法，讓執照遭註銷之衛星廣播電視事業，於行政爭訟程序終結前仍得依原執照繼續於原頻道行使權利，相關法案冷凍期至22日，最快月底即可力拚三讀。

鑑於NCC過去審議衛星廣播電視事業及境外衛星廣播電視事業分公司之申設、評鑑及換照時，諮詢會議消息屢外洩，申請人卻無從知悉諮詢會議的結論與評分結果，致諮詢會議淪為黑箱作業，因此國民黨立委羅智強提案修正《衛星廣播電視法》第20條，新增「諮詢委員名單及諮詢會議紀錄應於會議後30日內提供予申請人。」

協商無共識 藍白聯手表決通過

立院昨先舉行朝野協商，羅智強說，為強化NCC的公信力，把諮詢委員名單及會議紀錄提供給申請人，也可以讓社會檢視程序是否公正。羅並指，NCC過去也曾找藉口就把新聞台關了，卻不告訴申請人諮詢委員的意見。

民進黨立委林楚茵認為，法案所指的「申請人」非常空洞模糊，申請人不一定要是經營者，也可以是公司主管，這就涉及營業祕密問題，申請人後續若跳槽，就會造成公司機密外洩；況且評選產生爭議，申請人本來就有機會申訴、交流以及補件。

民眾黨團副總召張啓楷則說，目前出現的問題是每次諮詢會議的內容，一般人拿不到、申請人拿不到，結果NCC卻洩漏給第三者，讓特定媒體披露。

最終協商無共識，全案交院會處理，經過表決，藍白聯手以55人贊成勝過民進黨49人反對，因此全案三讀通過。

藍委黃健豪指出，過去行政院公共工程委員會也曾以《個人資料保護法》為藉口，規避立法院監督，拒絕提供諮詢委員名單，直到透過預算刪凍，工程會才公開。政府委託專業人士來表達意見，本來就不應該用《個資法》規避監督，而應適用《政府資訊公開法》。

昨日修法通過，終結審查黑箱後，在野將持續推動《衛廣法》其他修正條文。國民黨主席鄭麗文日前與黨團溝通，應推動修法保障不予換照、但仍在訴訟中的媒體的權益。

維護遭撤照業者權利 條文保留

國民黨也啟動修法，於去年12月22日排審法案，包括將「捍衛新聞自由」入法、增訂「執照遭註銷之衛星廣播電視事業，於行政爭訟程序終結前，仍得依原執照繼續於原頻道行使權利；廢止許可註銷執照之行政處分經撤銷、廢止或因其他原因失其效力後，主管機關對於受評鑑人負回復原狀及頻道位置之義務。」

藍委翁曉玲於審查時強調，這次修法不是為特定媒體修法，而是從中天換照案可見NCC非常專斷，不予換照處分過程行政程序不合法，實施理由也具爭議，修法通過之後，不只是特定電視台，相信很多電視台業者都會支持。

由於多數條文因朝野意見不同，保留送協商，起算1個月冷凍期，最快1月底就可進入三讀程序。

人事提名 藍委籲開放政黨推薦

至於NCC人事案，行政院日前曾提出名單，但去年11月仍遭到立法院否決，至今未提出新名單，而現任3位委員包括代理主委陳崇樹、委員王正嘉及王怡惠任期僅至今年7月31日，若政院遲不提名單，屆時恐面臨全滅。

對此，藍委洪孟楷曾呼籲政院開放政黨推薦名單，以解朝野僵局，而在中選會人事案開放在野推薦後，國民黨團書記長羅智強也說，朝野對立氛圍非常嚴重，其他機關的人事提名也應開放在野政黨推薦，「要不要做，仍存乎賴清德、卓榮泰一心」。