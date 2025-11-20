終結「傅氏執政」有機會？ 綠營布局花蓮有望合作張峻

花蓮縣 / 綜合報導

民進黨積極布局2026選戰，近期傳出有意與無黨籍的花蓮議長張峻合作。民進黨祕書長徐國勇表示，目前張峻沒有宣布要參選，也不曉得他的立場如何，但稱讚張峻是花蓮的好人選。至於張峻本人也承認，民進黨確實來接洽，但他認為目前首要任務是災區重建，對於合作，他表示後續再觀察。

親自帶一箱箱物資，送到鳳林災民手中，花蓮縣議長張峻穿著背心走進災區，尤其自己也是馬太鞍堰塞湖受災戶，對災民迫切需求感受更深刻，還曾帶領災民抗議國民黨團總召傅崐萁，這「驚天一踹」替自己踹出高知名度，也讓綠營有意聯手張峻，參選2026花蓮縣長終結「傅氏執政」。

花蓮縣議長張峻說：「是有來詢問啦，(目前以)光復災情還有重建，可以回歸正常的生活。」張峻也沒有宣布他要選，是花蓮的好人選，民進黨自己也有自己的好人選，還沒到最後關頭，雙方保持默契沒把話說死，畢竟張峻確實擁有基層實力。

尤其縣長徐榛蔚任期即將屆滿，傳出有意讓吉安鄉長游淑貞接棒，前花蓮市長魏嘉賢也動作頻頻，據了解綠營內部有人舉薦，曾選過2012花蓮立委的賴坤成，但賴坤成沒有意願，責任區在花蓮的立委沈伯洋，也被視為吸收年輕學子，對抗傅家勢力的可能人選。

或由2024年與傅崐萁競選立委，失利的議員張美慧捲土重來競選縣長，不管是黨內的人選，或其他的優秀的理想的，黨中央都會審慎的評估，回顧2022年花蓮縣長選舉，徐榛蔚拿下9萬6645票，贏過民進黨的谷辣斯4萬8000多票。

同年選舉張峻以5761票，最高票當選議員，2024年立委選舉，傅崐萁6萬8786票，綠營張美慧也有5萬1732票，若綠營轉而支持張峻，雙方聯手也許有一搏機會，真的要翻倒這個傅氏皇朝，我想我們還是要合縱連橫連，傅崐萁家族實力豐厚，力拚延續藍營執政，綠營積極布局艱困選區，盼能藍天變綠地。

