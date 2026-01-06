終結「傅氏王朝」 前媒體人何啟聖宣布參選花蓮縣長

政治中心／綜合報導

資深媒體人同時也是國民黨員的何啟聖，5號在臉書宣布要來爭取黨內花蓮縣長提名，強調要終結傅氏王朝在地方上的長年把持，更批評傅崑萁的的存在，已經拖累國民黨的社會形象，不過面對何啟聖參選，國民黨中央表示，會先進行協調再初選。

國民黨花蓮縣長擬參選人何啟聖：「花蓮不姓傅，花蓮是花蓮人的花蓮，花蓮是台灣的花蓮。」

開門見山，這話就是衝著傅崐萁來，前媒體人同時也是國民黨員的何啟聖，五號無預警在臉書宣布，為了打開花蓮終結王朝，決定為花蓮縣長背水一戰。

國民黨花蓮縣長擬參選人何啟聖：「長達了23年這個傅氏王朝，他們在花蓮的所有，這種政治行徑跟作為，讓人深惡痛絕，如果傅崐萁的家族在花蓮，這樣的一個盤根錯節政治勢力不剷除，我覺得銳意革新，將會成為國民黨最大的一個嘲諷。」

強調要終結傅崐萁勢力在地方長年把持，曾任電視台主播的何啟聖，同時也是求職平台總經理，現任致理科大教授，過去曾在2014年投入台北市議員選舉沒當選，這回挑戰的花蓮縣長，對手包括被視為傅氏家族接棒人馬的現任吉安鄉長游淑貞，她強調已做好準備接受最嚴格檢驗，另外頻被點名的還有無黨籍縣議員魏嘉賢，還有呼聲高的花蓮縣議長張峻，都被點名有意參選。





民進黨花蓮縣黨部主委嚴献宗：「這個證明傅崐萁倆夫妻，長久在花蓮執政一切基礎建設都不夠，連國民黨優秀同志都要來花蓮，來一起打拚為花蓮好，來推翻他們夫妻執政的縣政府。」

國民黨發言人牛煦庭：「黨中央會按照既有的節奏，先協調協調不成初選，一切按照公平公正制度做辦理，這樣才有助於未來選將，未來選出來之後，大家能夠團結一心打贏2026。」

強調黨內會先協調再進行初選，花蓮選戰國民黨先上演激烈廝殺，也讓這場選戰更有看頭。

