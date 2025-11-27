終結「直美」醫師！40醫團談妥「2大關門條款」衛福部曝細節

記者簡浩正／台北報導

衛福部擬修法強化醫學美容管理。（示意圖／翻攝自Pexels）

「直美」改革爆醫界內戰！衛福部日前預告「特管辦法」修法草案，力拚消滅醫界「直美」，卻引起醫界正反兩派意見。衛福部昨邀集40個醫界團體討論，醫事司長劉越萍說有「2點共識」，包括強化醫美管理、2019年後畢業的醫學生一律要經過PGY等，其他爭議細節下週三再議。

台灣醫美亂象嚴重，近年更出現「直美」醫師潮。衛福部自2003年7月正式公告實施「畢業後一般醫學訓練計畫（PGY）」，歷經多次修正，自2019年起改為二年期PGY，但也出現年輕醫師未完成PGY訓練，就直接投入醫美服務的情況，被稱為「直美潮」。

衛福部日前正式預告《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》（特管辦法）部分條文修正草案，擬將光電治療、針劑注射等醫美處置納入更嚴格管理，未來必須由完成PGY並修畢32小時課程的醫師才能施作；醫學美容手術更限定由外科系專科醫師執行。且規定在新法上路後三年內得完成補正。

不過此舉包含醫師公會、醫團近日都發聲明表達立場。不同於醫師公會反彈，反對醫美診所納評鑑，醫團則「不同調」，有的支持、有的反對，如台灣醫院協會等四大醫團聲明，支持特管辦法改革，認為診所美容醫學建立分級管理、守護國人醫療安全與品質底線；台灣美容醫學產業全國聯合會等六醫團則認為此舉已超出《醫療法》第62條之授權範圍，呼籲衛生主管機關在制定醫療衛生政策時，應全面通盤考量。

為釐清修法相關問題，醫事司昨日下午邀集40個團體共同討論。劉越萍受訪表示，歷經2個多小時會議討論得出2點結論：一是在病安前提下，加強美容醫學管理，醫界樂觀其成，但配套措施需要透過會議溝通；二為「直美」關門，原則上2019年後畢業的醫學生，都要完成PGY才能從事醫美服務，若目前已在業界工作，則要補完PGY訓練。

劉越萍說，這次會議過程中，與會團體都同意加強管理，也不希望美容醫學出現污名化問題，只是從不同角度有不同意見，醫事司預計下週三再度召開會議，醫師公會全聯會理事長陳相國也將親自與會。

