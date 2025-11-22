終結10年等候！見5.5萬粉絲 TWICE全員嗨喊：終於一起來高雄了
全⺠瘋追TWICE！《THIS IS FOR WORLD TOUR IN KAOHSIUNG》本週末（22、23日）連續兩天在高雄世運主場館開唱，預計將吸引共11萬人朝聖！此次為TWICE出道10週年首次降臨高雄，從演唱會前夕，祭出巡迴快閃店及大規模城市造勢企劃拉開序幕，讓ONCE（粉絲名）從踏入城市的第一刻起，就能全面沈浸式感受在TWICE魅力中。
今晚巡演帶來破天荒斥資打造360度全方位舞台，搭配舞台燈光及煙火帶來前所未有的震撼體驗，從新歌〈THIS IS FOR〉、10週年單曲〈ME+YOU〉到各團員個人舞台，再到歷年代表作〈Strategy〉、〈What Is Love?〉、〈FANCY〉誠意十足，整場演出TWICE唱跳實力全開，帶來30多首歌曲超過兩個小時的封神演出，完美展現TWICE無可挑剔的舞台魅力，為樂迷獻上一場令人屏息的視覺與聽覺饗宴。
韓國女團TWICE《THIS IS FOR WORLD TOUR IN KAOHSIUNG》吸引5.5萬粉絲朝聖。（圖／翻攝自TWICE X）
在360度舞台與巨型LED螢幕全面包圍的開場動畫和視覺藍燈光下，今晚以巡迴同名曲〈THIS IS FOR〉震撼揭幕。成員們隨著舞台緩緩升起，全場瞬間沸騰，尖叫聲此起 彼落。緊接著 TWICE 火力全開，帶來〈Strategy〉、〈MAKE ME GO〉、〈SET ME FREE〉、〈I CAN’T STOP ME〉等多首熱門歌曲，完美展現國際級天團的極致氣場， 也完整體現出十年淬鍊而成的舞台能量與精準默契。
成員皆以中文向ONCE致意，子瑜更是高興直呼：「我是子瑜，終於帶著成員們一起來高雄了!」真摯互動讓場內氣氛感動又溫馨。個人舞台更讓ONCE情緒再度升溫，每位成員輪番帶來風格鮮明的個人之作，魅力各具特色，展現不同面貌的舞台實力與音樂才華。之後全員再度合體，以〈FANCY〉、〈What Is Love?〉、〈YES or YES〉、〈Dance The Night Away〉等破億收聽金曲持續掀起全場合唱。
韓國女團TWICE世運演唱在360度舞台上綻放煙火。（圖／Live Nation Taiwan 提供）
到了演出尾聲，〈Feel Special〉、〈ONE SPARK〉將情緒推至最巔峰，璀璨高空煙火在360度舞台上綻放， 燈光、LED 與應援燈海交織成一幅震撼視覺。安可曲環節中，除了十週年最新之作 〈ME+YOU〉、〈Magical〉，TWICE 更驚喜為高雄準備中文曲〈日不落〉掀起最終高潮。今晚全場55,000名觀眾沉浸在 TWICE超過兩小時的演出中，燈海、合唱、尖叫聲層層堆疊，為這場ONCE等待10年的超級大秀首日畫下完美句點。
