終結10年等候！見5.5萬粉絲 TWICE全員嗨喊：終於一起來高雄了

記者 楊雅芸
韓國女團TWICE出道10週年首次降臨高雄。（圖／翻攝自TWICE X）
韓國女團TWICE出道10週年首次降臨高雄。（圖／翻攝自TWICE X）


全⺠瘋追TWICE！《THIS IS FOR WORLD TOUR IN KAOHSIUNG》本週末（22、23日）連續兩天在高雄世運主場館開唱，預計將吸引共11萬人朝聖！此次為TWICE出道10週年首次降臨高雄，從演唱會前夕，祭出巡迴快閃店及大規模城市造勢企劃拉開序幕，讓ONCE（粉絲名）從踏入城市的第一刻起，就能全面沈浸式感受在TWICE魅力中。

今晚巡演帶來破天荒斥資打造360度全方位舞台，搭配舞台燈光及煙火帶來前所未有的震撼體驗，從新歌〈THIS IS FOR〉、10週年單曲〈ME+YOU〉到各團員個人舞台，再到歷年代表作〈Strategy〉、〈What Is Love?〉、〈FANCY〉誠意十足，整場演出TWICE唱跳實力全開，帶來30多首歌曲超過兩個小時的封神演出，完美展現TWICE無可挑剔的舞台魅力，為樂迷獻上一場令人屏息的視覺與聽覺饗宴。

韓國女團TWICE《THIS IS FOR WORLD TOUR IN KAOHSIUNG》吸引5.5萬粉絲朝聖。（圖／翻攝自TWICE X）
韓國女團TWICE《THIS IS FOR WORLD TOUR IN KAOHSIUNG》吸引5.5萬粉絲朝聖。（圖／翻攝自TWICE X）

韓國女團TWICE《THIS IS FOR WORLD TOUR IN KAOHSIUNG》吸引5.5萬粉絲朝聖。（圖／翻攝自TWICE X）

在360度舞台與巨型LED螢幕全面包圍的開場動畫和視覺藍燈光下，今晚以巡迴同名曲〈THIS IS FOR〉震撼揭幕。成員們隨著舞台緩緩升起，全場瞬間沸騰，尖叫聲此起 彼落。緊接著 TWICE 火力全開，帶來〈Strategy〉、〈MAKE ME GO〉、〈SET ME FREE〉、〈I CAN’T STOP ME〉等多首熱門歌曲，完美展現國際級天團的極致氣場， 也完整體現出十年淬鍊而成的舞台能量與精準默契。

成員皆以中文向ONCE致意，子瑜更是高興直呼：「我是子瑜，終於帶著成員們一起來高雄了!」真摯互動讓場內氣氛感動又溫馨。個人舞台更讓ONCE情緒再度升溫，每位成員輪番帶來風格鮮明的個人之作，魅力各具特色，展現不同面貌的舞台實力與音樂才華。之後全員再度合體，以〈FANCY〉、〈What Is Love?〉、〈YES or YES〉、〈Dance The Night Away〉等破億收聽金曲持續掀起全場合唱。

韓國女團TWICE世運演唱在360度舞台上綻放煙火。（圖／Live Nation Taiwan 提供）
韓國女團TWICE世運演唱在360度舞台上綻放煙火。（圖／Live Nation Taiwan 提供）

韓國女團TWICE世運演唱在360度舞台上綻放煙火。（圖／Live Nation Taiwan 提供）

到了演出尾聲，〈Feel Special〉、〈ONE SPARK〉將情緒推至最巔峰，璀璨高空煙火在360度舞台上綻放， 燈光、LED 與應援燈海交織成一幅震撼視覺。安可曲環節中，除了十週年最新之作 〈ME+YOU〉、〈Magical〉，TWICE 更驚喜為高雄準備中文曲〈日不落〉掀起最終高潮。今晚全場55,000名觀眾沉浸在 TWICE超過兩小時的演出中，燈海、合唱、尖叫聲層層堆疊，為這場ONCE等待10年的超級大秀首日畫下完美句點。

玄彬、孫藝珍拿青龍獎惹怒韓網 「宋慧喬0票」：毫無公信力
人妻女優突宣布停工！「自爆恐染梅毒」 崩潰：為什麼
中國再出手！便衣警突闖現場喊卡 日音樂人錯愕沮喪

