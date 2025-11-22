終結14年輸入限制 日本福島5縣食品全面回歸常態管理





【NOW健康 編輯部／整理報導】2011年311福島核災後，台灣暫停輸入福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等縣食品，迄今14年，期間歷經兩次鬆綁，今天傍晚衛福部食藥署宣布，即日起，正式取消日本福島5縣食品檢附產地及輻射檢測等雙證管理、100%逐批檢驗等管制，回歸常態管理。



食藥署長駁斥示好日本 意見搜集已滿2個月預告期



不過，日本首相高市早苗「台灣有事就是日本有事」言論，引發全球關注，中日兩國關係急遽惡化。賴清德總統公開食用壽司，力挺日本，引發外界聯想是否透過解禁福島食品，示好日本。對此，食藥署長姜至剛強調，「沒有關聯，10月28日就完成意見搜集，至今已滿2個月預告期。」

311大地震後，直到2022年我國政府首度大幅鬆綁，將福島5縣多數食品改為「有條件輸入」，須附產地證明與輻射檢測證明，僅野生動物肉、菇類等高風險品項仍禁止；2024年9月再度調整，5縣農產品原則上全面開放，只要該品項未被日本列為限制流通即可輸入，但維持逐批檢驗，至於日本其他地區食品則免提交輻射檢測證明，僅需提供產地來源。



日本福島食品全面解禁！ 食藥署正式公告廢止管制



衛福部今年8月29日預告廢止「停止輸入查驗之日本食品品項別及其生產製造地區」草案，回歸源頭管理及邊境管制，由日本政府就限制流通食品品項進行管制，台灣主管機關於邊境依據風險管控機制，抽樣檢驗輻射數值，確保食品安全。



食藥署於預告時表示，此舉考量各國近年陸續鬆綁，國際原子能總署（IAEA）也亦認可日本的監測與因應作法，日本將依檢測結果滾動調整內部管理，我國評估現行風險，可從來源端管理、邊境檢驗達到有效控管。



歷經預告60天，食藥署21日傍晚正式公告廢止「停止輸入查驗之日本食品品項別及其生產製造地區」，即日起日本食品與其他國家地區輸入規定一致。全球只剩下中國（含香港、澳門）、俄羅斯及韓國仍限制輸入日本福島5縣食品。



福島食品不合格率為零 將不再以地區為由加註限制



食藥署長姜至剛表示，在預告期間共收到6個意見，其中1個贊成，其餘為詢問相關規定、調整方式等。此外，統計2022年2月21日至今年11月16日止，共檢驗福島產品2萬4304批，15年來在邊境檢驗累計27萬餘批次，檢測結果均符合我國標準及日本標準，不合格率為0。



姜至剛指出，即日起，日本福島五縣食品回歸一般進口管理，由日本政府負責管控其國內已禁止流通的品項，我國持續於邊境進行輻射抽驗，確保輸入食品符合安全標準，不再以地區為由加註額外限制。



