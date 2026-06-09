終結50年塞車惡夢？國1台北、圓山交流道「動大手術」未來可省20分鐘

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記者李育道／台北報導

國道1號台北交流道改善工程計畫範圍示意圖。（圖／高公局提供）

國道1號台北交流道、圓山交流道長年是北台灣交通壅塞熱點，尖峰時段車流交織導致回堵情形嚴重。為改善國1北部路廊交通瓶頸，高速公路局啟動「國道1號北上線台北及圓山交流道改善工程」以及「國道1號圓山橋延壽加固改善工程」，總經費超過62億元。交通部表示，透過新增匝道橋、車行箱涵及分流設計，未來可望改善4處車流交織點，預估最多可節省20分鐘行車時間。

交通部長陳世凱今（9）日上午出席工程祈福典禮時表示，國道1號北部路段是串聯雙北、基隆及桃園的重要交通動脈，也是大台北地區通勤、物流及城際運輸主要路廊。長期以來，台北交流道及圓山交流道受到主線與匝道車流交織影響，尖峰時段經常出現壅塞回堵，成為許多用路人的共同記憶。

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國道1號圓山交流道改善工程計畫範圍示意圖。（圖／高公局提供）

陳世凱指出，近年高公局已陸續完成國1內湖至東湖路段改善工程，五股交流道改善工程也已達階段性通車目標，林口交流道改善工程持續推動中，而台北及圓山交流道改善工程正是打通國1台北端交通瓶頸的重要關鍵。他強調，透過系統性改善而非單點工程，未來可有效降低事故風險、提升交流道運轉效率，同時紓解周邊道路壅塞問題。

高公局表示，台北交流道及圓山交流道改善工程總經費約41.72億元，其中台北交流道改善工程約28.73億元，圓山交流道改善工程約12.99億元，全數由國道基金支應。圓山交流道改善工程已於2025年10月開工，預計2029年6月完工；台北交流道改善工程則已於今年3月完成簽約，待台北市政府核定交通維持計畫後即可展開施工，預計2030年完工。

工程內容方面，台北交流道改善工程將新增匝道橋及車行箱涵，改善主線、集散道路與重慶北路周邊車流交織問題；圓山交流道改善工程則規劃新增南出直接銜接松江路匝道，並增設車行箱涵，提前分流往松江路方向車流，降低建國高架北側及匝道路段壅塞情形。

國道1號圓山橋延壽加固改善工程計畫示意圖。（圖／高公局提供）

高公局指出，本次工程將新增3座匝道橋及2處立體箱涵，改善4處長期存在的車流交織點，優化國道與地方道路銜接效率，完工後預估可節省約20分鐘行車時間，並進一步提升交流道運作效率及行車安全。

此外，國道1號圓山橋自1977年通車至今已接近50年，是北台灣重要交通命脈之一。高公局表示，雖然長期監測結果顯示橋梁結構安全無虞，但考量圓山橋的重要性及不可替代性，仍主動推動延壽加固工程，總經費約20.61億元，預計2029年7月完工。

陳世凱表示台北及圓山交流道改善工程正是打通國1台北端交通瓶頸的重要關鍵，透過系統性改善而非單點工程，未來可有效降低事故風險、提升交流道運轉效率，同時紓解周邊道路壅塞問題。（圖／高公局提供）

高公局說明，延壽工程將透過增設鋼拱、鋼柱支撐及橋體補強等方式，提高橋梁耐震能力與結構安全性，同時控制未來橋體變位、提升行車舒適度，目標再延長使用壽命50年以上。

陳世凱也要求高公局後續施工期間務必兼顧工程品質、施工安全及交通維持三大原則，在確保用路人安全前提下，如期如質完成工程，將施工期間對民眾通勤及交通的影響降至最低。

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