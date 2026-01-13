終結68％民眾困擾！北市擬設吸菸區 議員提3配套

台北市長蔣萬安近日宣布將推行「無菸城市」政策，台北市議員陳宥丞表示正面肯定，並建議北市府推動吸煙區時，需注意硬體規格到位、站點密度與大數據布點、做好人力執法等配套落實。（本報資料照片）

台北市長蔣萬安宣布將推行「無菸城市」政策，引發熱議。北市議員陳宥丞表示正面肯定，並建議北市府推動給抽煙者的吸煙區時，需注意硬體規格到位、確保菸味不外溢；透過站點密度與大數據布點、降低違規誘因；以及做好人力配套落實執法，嚴格捍衛非吸菸者乾淨的呼吸權，透過3大配套，讓吸菸者與非吸菸者並非只能站在對立面，雙方都能擁有合法的「呼吸權利」。

陳宥丞表示，針對蔣萬安研議效仿日本，在台北市推動設置戶外吸菸區以落實無菸城市的構想，他給予正面肯定，他強調，這並非鼓勵吸菸，而是基於社會科學與城市治理的務實考量。

陳宥丞表示，去年他前往日本東京進行市政考察時，就曾針對當地的公眾喫煙所進行深入調研，他看見在制度規範之下，吸菸者與非吸菸者並非只能站在對立面，雙方都能擁有合法的「呼吸權利」。

陳宥丞指出，過去台灣的做法是設立禁菸區，然而台北市雖然禁菸範圍不斷擴大，但成效不佳，根據市政建設民意調查，高達68.4％的民眾對路上的「邊走邊抽」感到困擾。「為什麼禁不掉？這就是典型的擠壓效應」。

陳宥丞直言，吸菸者的空間被限縮卻沒有合法的場域，他們轉往騎樓死角、防火巷，甚至是邊走邊抽，這不僅讓菸害更難防範，更導致台灣街頭巷弄、排水溝總是滿滿菸蒂。他自己沒有抽菸習慣，但我認為一味地圍堵，只會製造更多的違規與對立；這不是我個人的觀點，而是主流民意。

他更指出，114年市政建設民意調查顯示，有高達83.2％的市民支持「禁止戶外邊走邊抽，並設置指定吸菸區」；更有45.9％的民眾認為「設置更多吸菸專區」是解決亂象最有效的方法，比例甚至高於「加強開罰的41.4％」。市民很清楚，有效的疏導分流，落實空間管理才能真正解決問題。

日本之所以能維持街道整潔與低二手菸害，核心在於空間正義。我在東京考察時發現，當地透過高密度的建置與 APP 導引，確保合法吸菸點的便利程度符合人性（步行可及）。先減低隨處亂抽的動機，再祭出重罰，針對路上吸菸的罰金規定最高可達 2 萬日圓，且執法嚴格、零容忍，這才是完整的政策邏輯。

陳宥丞強調，北市要推動無菸城市不能只喊口號，基於考察經驗與科學數據，他提出3大重點配套，第一，硬體規格必須到位，絕不能僅是用紅線畫一個框框就叫吸菸區，那是變相的毒氣室與擴散源。必須比照日本標準，設立封閉式或高屏障設施，並導入負壓與過濾系統，確保菸味不外溢，將外部成本徹底內部化。

第二，「透過站點密度與大數據布點」，吸菸區不宜距離過遠，市府需透過人流大數據分析，在熱點區域（如商圈、轉運站周邊）進行精準佈點，目標應設定為讓使用者在合理步行時間內即可抵達，降低違規誘因。

第三，人力配套要做好，落實執法，一旦設立了合法空間，對於違規行為（如邊走邊抽）的執法就必須展現鐵腕。警方、環保局的人力調配應同步考量，嚴格捍衛非吸菸者乾淨的呼吸權。

