終身不提供服務！28歲曲棍球前國手情緒失控痛毆未成年對手 所屬球隊冠軍取消、禁賽1屆

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

第51屆「假日盃滑輪曲棍球全國聯賽」於4日晚間在新北市中和運動中心曲棍球場進行冠亞軍賽，卻爆發嚴重球場暴力事件。由成年男子組成的「青焰九尾隊」（白隊）對上以國中生為主的「桃園哈雷隊」（黑隊），開賽僅8分鐘，一名28歲黃姓前國手選手在爭球過程中，疑似情緒失控，將15歲國三林姓球員推倒在地，跨坐壓制對方後，朝後腦連揮5拳，畫面曝光後引發社會譁然，家屬憤而報警提告。對此，台北市溜冰協會針對該名黃姓選手處以「終身不提供服務」處分，其所屬球隊也遭禁賽一屆。

28歲黃姓前國手選手在爭球過程中，疑似情緒失控，將15歲國三林姓球員推倒在地，跨坐壓制對方後，朝後腦連揮5拳。(圖／翻攝 Yi-Der Wu YouTube)

回顧事發經過，這場比賽為公開B2組別，開賽約8分鐘時白隊「青焰九尾隊」領先2分，雙方球員在爭球時發生碰撞，黃姓球員疑似先將未成年的林姓球員推倒，隨即整個人跨坐壓在對方身上，朝其後腦多次猛烈揮拳，時間長達數秒，當下白隊其他球員一度愣在一旁未即時制止，直到黑隊球員與裁判衝上前，衝突才遭制止。

遭攻擊的林姓球員倒地後一動也不動，約5分鐘無法起身，隨後在他人攙扶下離場，並緊急送醫檢查。醫師初步評估為皮肉挫傷並有輕微腦震盪情形，所幸無生命危險。林姓球員父親目睹孩子被打，當場氣得說不出話，事後迅速前往警局報案，要求追究責任。

經北市溜冰協會決議，宣布黃姓球員即日起終身不提供服務，且自處分生效日起算5年內不得提出任何申訴、復權或再審要求。5年期滿後，得視其悔過表現，向溜冰協會申請「參賽資格再審」，是否恢復其參賽資格，由委員會審議決定。

此外，北市溜冰協會也公布團體處分，黃姓球員所屬的青焰九尾隊（含成人組隊員）也將被處以禁賽一屆作為處罰。溜冰協會最後強調，嚴厲譴責任何傷害球員安全之行為，球場暴力絕不姑息，請各隊共同維護運動家精神。

【台北市溜冰協會 賽事紀律處分公告】

針對第 14 場次「淺色32號球員」嚴重暴力違規事件，本會決議處分如下：

個人處分：淺色32號球員即日起終身不提供服務（五年後方得申請再審）。

複審條款：

該員自處分生效日起算 五年內不得提出任何申訴、復權或再審要求。

五年期滿後，得視其悔過表現，向本會申請「參賽資格再審」，是否恢復其參賽資格，悉由委員會審議決定。

團體處分：淺色全隊（含成人組隊員）處以禁賽一屆。

本會嚴厲譴責任何傷害球員安全之行為，球場暴力絕不姑息，請各隊共同維護運動家精神。

