終身免費 AI 轉錄！HiDock P1 錄音神器：隨身可帶、支援藍牙耳機收音，會議、LINE 全部都能錄

說起桌面端辦公的 AI 錄音神器，應該會對 HiDock H1 不陌生。這台我們在一年多前介紹過，它是一款具備 11 種擴充能力的超強大多功能 HUB，它能進行電腦、電話、各種線上會議的錄音，並將內容轉成文字檔、摘要重點，是一台相當萬能的 AI 設備。它現在仍是我工作桌上的得力助手，當我在家工作時能隨時幫忙處理電話的轉錄與摘要，最棒的是免月費終身免費使用。然而，HiDock H1 的轉錄功能主要透過電腦以「擴音」的方式進行錄音。雖然辨識效果極佳，但當您不在公司時，如：身處咖啡廳、圖書館或開放式辦公室等不適合外放聲音的場合，那麼 H1就會顯得有些尷尬。

為了解決這個痛點，HiDock 今年推出了全新的產品 HiDock P1。它的產品定位更偏向隨身錄音筆，它體積小巧、功能精煉，最重要的是，它是市面上首創也是唯一能搭配無線藍牙耳機進行錄音的設備！接下來，就讓阿達為大家詳細介紹這款劃時代的 AI 錄音神器。

HiDock P1：小巧機身蘊藏強大功能

HiDock P1 在外觀上與 H1 有很大的不同，它體積小巧方便攜帶，連接埠僅有一處 Type-C。共有太空灰與星曜白兩種顏色可供選擇。

HiDock P1 的使用方式主要分為兩種：手持獨立使用以及連接電腦使用。

在手持模式下，HiDock P1 可當作一個獨立的錄音筆使用。只需將它放置在桌面上並按下錄音鍵即可開始錄音，具備一鍵啟動、磁吸設計、長效續航等特色，操作相當直覺。而且還具備以下特色：

BNC 智慧降噪：如果環境太吵雜，只要按下這顆紅色的 BNC 鈕，就可以很輕易地消除環境噪音，確保錄音品質。

磁吸設計：P1 背後設計成磁吸式，可以吸附在教室的白板或其他鐵製物品上。包裝內也附有一片可黏式的金屬固定片，提供一個可磁吸的地方。

續航與容量：內建 600mAh 電池與 64GB ROM，最長的連續錄音可達 8 小時，對於記錄長時間的會議或上課內容來說綽綽有餘。

靈感錄音模式：如果你臨時有靈感想要快速記下，按住圓形按鍵就能立即啟動靈感錄音模式，放開就會自動儲存語音。這項功能非常適合捕捉想法或隨時提醒自己。

Why HiDock P1?

其實要錄音的話用智慧手機也能錄音，但就操作的方便性而言，HiDock P1 更勝一籌。手機錄音需要先開啟 App，且長時間錄音容易被來電中斷。

而 P1 則能一鍵快速啟動，且專注於錄音功能，確保重要內容不遺漏。更別說更專業的錄音設備錄音品質比較好，還有 HiDock 終身基本免費轉錄文字摘要的服務了：

連接電腦：HiNotes 雲端服務解放 AI 轉錄潛能

錄音功能僅是 HiDock P1 的眾多功能之一，要完全發揮它的能力，就得將它連接到電腦才能解放。

隨盒附贈了一條 USB-C To C 傳輸線，可用來接上電腦。這條傳輸線本身也具有磁吸功能，兩端靠在一起就能吸附上。值得一提的是，這條傳輸線在比較粗的那一端，其實隱藏了一個錄音按鍵，想錄音時只要按住這顆按鍵，一樣也能進行錄音，這是我覺得 HiDock P1 一個設計不錯的巧思。

免安裝軟體，網頁版 HiNotes 介面

HiDock P1 的一大特色是不需要額外安裝軟體。接上電腦後，系統會自動詢問是否連接 HiNotes desktop，點進後就能透過網頁開啟它的 APP。對於不喜歡在電腦裝載雜亂軟體的使用者來說，這點非常貼心。

連接電腦後，P1 依然能執行錄音、麥克風靜音、接聽電話、降噪等功能，並可連動 Zoom、Microsoft Teams、Google Meet、Line 等應用程式使用。

終身免費 AI 轉錄與總結：GPT-5、Claude 3.5 模型任選

在 HiNotes 的軟體介面中，可看到 HiDock P1 目前所有的錄音內容，同時可以使用各種實用功能。

多語言支援：HiDock P1 目前支援 75 種語言的語音轉文字功能，而且這項服務是可以永久免費使用的！ 多種模板：中級會員（購買 P1 即自動開通）能使用 ChatGPT 4.1、ChatGPT5、Claude、Gemini...等知名 AI 大模型，能套用的摘要模板也有 8 種，足以應付日常的上課、電話、會議記錄。 高精準度轉錄：轉錄功能可選擇「一般轉錄」或「轉錄 + 總結」。轉錄出來的效果非常精確，錯誤率極低，讓你不需要將整段音檔聽完，就能快速明白內容。 AI 摘要總結：選擇「轉錄 + 總結」後，系統會將逐字稿的內容透過摘要總結的方式在右邊區塊呈現。這項功能讓你能夠更快速地明白這段逐字稿的重點，大幅節省時間。而且轉錄結果還會分成一段一段進行播放，非常方便。

每次轉錄完的內容都可以下載或分享，雖然導出 PDF 或摘要總結的翻譯需要 PRO 版會員才能使用，但如果你想翻譯又不想花錢，其實可以把內容丟進 ChatGPT 或 Gemini 去翻譯。

獨家 BlueCatch 技術，全球首創藍牙耳機錄音

接下來就是 HiDock P1 的重頭戲了：一樣搭載首創的 BlueCatch 技術，可讓使用者連接你手上的無線藍牙耳機。

不限品牌：它不限品牌，不需要另外花錢購買專用的藍牙耳機，讓 HiDock P1 變得相當實用。

解決外放痛點：像我們在看蘋果發表會想錄音整理時，一般裝置只能透過電腦喇叭外放進行外錄。如果你當下的環境不適合外放聲音，錄音就會成為一件很頭痛的事。

靜音錄音：但可以連接藍牙耳機之後，錄音這件事就變得更簡單了。HiDock P1 可透過藍牙耳機的音訊進行錄音，如此一來，你就不必擔心你在錄音的時候會吵到其他人，不管是咖啡廳、圖書館，你都可以不怕吵到人就進行錄音、轉錄功能。

HiDock P1 mini：專為手機設計的行動錄音方案

如果你覺得 HiDock P1 這種體積的錄音筆還是太大的話，HiDock 也另推出了一款 HiDock P1 mini，它也搭載了 BlueCatch 技術可將耳機裡的通話聲音進行錄音轉錄文字。

極致輕巧：像臨時出門在外或是出國不方便帶電腦，然後又需要錄音、轉錄功能的話，這款專門給手機用的 HiDock P1 mini 就會更方便。

手機直連：只要接上 Type-C 手機並下載 HiNotes APP，按一下機身上的錄音鍵就可以直接錄音。

通話錄音神器：P1 mini 同樣具有 BlueCatch 技術，可以配對你的藍牙耳機，不過 P1 mini 在連接藍牙耳機時主要進行通話錄音。不管是電話、LINE、MESSAGER 等通訊軟體，都能進行通話錄音，對想要保留通話錄音功能的人來說，這功能真的非常強大。

錄音完一樣也可以使用 HiDock APP 來進行轉錄及摘要總結的部分，而且該 APP 還可以連動其他 HiDock 所錄製的內容。如果您想更深入瞭解 HiDock H1 / P1 的話，我們也做了相當詳細的影音介紹：

總結：最具創新特色的智慧錄音設備

以上就是 HiDock P1 的功能介紹。我是覺得它算是近期我看過的錄音筆中，最具特色的產品。光是市面上唯一能搭配自己藍牙耳機使用的這個特點，就相當值得讚許，算是解決錄音筆這種設備的一大痛點。HiDock P1 的錄音品質、轉錄效果、摘要總結這些功能，都承襲 HiDock 自身很強的 AI 整合功能，是一款非常成熟的產品。隨產品附贈的中級會員就已經非常好用了，當然如果要體驗更強大的功能，例如多說話者轉錄識別、更多摘要模板、PDF 匯出等，可以考慮升級成 PRO 版會員。

總結來說，HiDock P1 與 HiDock P1 mini這兩項產品，都不僅僅只是一般的錄音筆，加上能與藍牙耳機連動的功能，讓他們都成為一款具有 AI 與實用設計的智慧錄音設備。能讓你大幅提升行動辦公與學習的效率。無論是會議記錄、靈感筆記，或是語言學習，HiDock P1 / P1 mini 都能輕鬆應對，是目前最具誠意的 AI 錄音設備之一，也推薦給大家參考。