終身學習不退場 桃療志工張芳明16年公益人生再獲殊榮





衛生福利部桃園療養院志工張芳明，於114年12月甫獲桃園市政府「志工服務貢獻金質獎」的肯定，日前再獲開南大學頒發「學術傑出優秀青年—公益服務類」獎項之殊榮，是為終身學習與長期投入公益服務的最佳典範。

張芳明於職場退休後，秉持回饋社會的初心，加入桃園療養院志工隊為病患與家屬服務已長達16年，在服務過程中，雖然也曾面臨體力與心理的雙重考驗，甚至一度動念想要放棄，然而她內心始終堅守「既然選擇了志工服務，就要勇敢作對的事」的信念，支撐她完成每一次服務時段，成為院內深受肯定與信賴的志工夥伴。

張芳明(右)接受開南大學校長郭鐘達(左)頒發「學術傑出優秀青年—公益服務類」獎

為持續精進自我、拓展視野與服務能力，張芳明選擇進入開南大學文化創意與治理學系學士班進修，就學期間，她學習態度認真、成績表現優異，並長期投入公益服務，因此教授特別推薦她參加校內「學術傑出優秀青年—公益服務類」的選拔，最終脫穎而出，成為全校四位得獎學生之一。

值得一提的是，張芳明獲殊榮後仍不忘初衷，將校方頒發的獎金，全數捐給桃療的「醫療救助基金」，用以幫助貧困病患與弱勢家庭，以實際行動回饋長期服務的場域，展現志工精神的延續與善的循環。

張芳明獲得桃園市志工貢獻金質獎的肯定

張芳明表示，長期的志工服務讓她學會同理、耐心與堅持，也在實際行動中看見自身的成長，她說：「服務不一定要驚天動地，但必須長久而踏實，這份從不輕言放棄中累積而來的收穫，不僅是一紙獎項，更是一段深具意義的人生歷程。」

