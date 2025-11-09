終身學習表揚 185人24校獲獎

市長黃偉哲頒獎給終身學習楷模楊金春。

台南市政府教育局九日在樹谷園區音樂廳舉辦「一一四年度終身學習楷模表揚大會」，市長黃偉哲出席表揚全市共一百八十五位終身學習楷模及二十四所推動終身學習教育績優學校，肯定這些來自不同領域與年齡層的學習者，期望透過表揚推廣終身學習的價值，讓學習融入市民生活，打造全民共學的城市。

此次獲表揚的楷模中，有七位年逾八十五歲長者，最高齡為九十三歲、來自大內國小樂齡學習中心的葉楊金領及陳俊傑。

台南社區大學許美雯女士長年投入公民參與行動，實踐社區大學培育積極公民的理念，其持續行動力堪為表率；八十一歲的蔡春惠女士則積極參與左鎮區數位機會中心課程，主動學習３Ｃ與新科技，開心能透過科技與孫子女自在互動，充分體現樂齡學習的美好。這些長者雖年事已高，仍孜孜不倦追求知識，展現終身學習的精神。

黃偉哲表示，在科技快速變動的時代，數位學習與新科技已融入生活的各個面向，希望市民能勇於學習、主動接觸新知，讓生活保持活力與成長。同時也提醒近期政府推動普發現金政策，請市民朋友提高警覺，切勿輕易點擊未知連結或輸入個資，如有疑問可向里長、區公所或社會局查證，避免受騙。

教育局表示，這次終身學習表揚的選拔基準分為個人獎與學校獎兩類。個人獎由南市各成人教育承辦單位推薦，表揚能持續投入學習、表現優異且足為楷模表率者；學校獎則肯定連續三年積極配合政策開辦課程，並提供成人終身學習場域的學校。此外，為鼓勵新住民展現學習成果，這次活動特別納入「動人百分百，照片說真情」攝影甄選得獎者，一同表揚其以圖文紀錄展現台南學習與生活點滴的優秀作品。