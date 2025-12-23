「終身監禁不得假釋不殘忍嗎」網怒！廢死粉專遭灌爆

社會中心／饒婉馨報導

張文19日北市砍人案至今仍延燒不斷，造成社會恐慌。對此，有人指出廢死聯盟粉專在悲劇發生前一日，才在探討「『終身監禁不得假釋』比較不殘忍嗎？」，引起大票網友湧入其貼文留言區表示不滿，且直言該團體根本是「假清高」。





「終身監禁不得假釋」更殘忍？廢死聯盟粉專被灌爆…網怒批：極度虛偽

廢死聯盟19日發文探討「『終身監禁不得假釋』比較不殘忍嗎？」，隔日發生張文砍人案後，瞬間湧入大批網友留言批評此篇言論。（圖／翻攝自臉書粉專《台灣廢除死刑推動聯盟 TAEDP》）

廣告 廣告





台灣廢除死刑推動聯盟於18日在臉書粉專發文，以「『終身監禁不得假釋』比較不殘忍嗎？心理師視角下的生命囚徒」為主軸探討，認為生命權的剝奪是死刑，那麼「生命尊嚴」的剝奪，是不是也是另外一種死刑？廢死聯盟還表示，若把人放在一個沒有未來、沒有社會連結、沒有基本生命尊嚴的環境中，而且永遠出不來，這件事情本身就是一個酷刑。此番言論在張文砍人案發生後，立刻引起網友強烈反彈，然而該聯盟甚至點出「終身監禁不得假釋」對教化、社會復歸的目的是完全矛盾的。

「終身監禁不得假釋」更殘忍？廢死聯盟粉專被灌爆…網怒批：極度虛偽

廢死聯盟22日又轉發國際特赦組織台灣分會的貼文，再度引發大票網友不滿。（圖／翻攝自臉書粉專《台灣廢除死刑推動聯盟 TAEDP》）

網友於19日發生張文砍人案後，隨即跑去貼文留言質疑，「今天台北發生隨機砍人，若是發生在廢死團體的家屬身上，還能平靜談廢死嗎？」、「無辜受害者的未來都沒有了，還在那邊替犯罪者想著以後，噁心至極的聯盟，要不罪犯全送你們養啊」、「我比較想知道，如果您一家被滅族，就剩下您一位活著，您還可以這樣輕鬆的說話嗎？」、「死的不是你家的人你們當然沒關係」、「以後遇到像今天北捷那種隨機砍人的，請廢死聯盟第一時間出來幫忙擋刀，憑什麼要每次都是別人為你們買單」，甚至有人直批他們是「假清高的團體」，此貼文迄今已累積逾3000則留言。

然而，廢死聯盟22日轉發國際特赦組織台灣分會的貼文，配上一張黑底白字的圖寫下，「面對艱難時刻，我們更需要『溫暖』與『信任』」，再度引發網友熱議，憤而表示「殺人償命，千古不變的道理！」、「你們這些廢死團體的就是永遠活在自己的世界裡，莫經他人苦，莫勸他人善」、「讚同王世堅委員說的，要懺悔就執行完死刑在到陰曹地府去好好懺悔，堅決反對廢除死刑」。



免責聲明：本文為合作外稿授權《民視新聞網》原文轉載，如對內文有任何疑問請逕與原作單位確認。

原文出處：「終身監禁不得假釋」更殘忍？廢死聯盟粉專被灌爆…網怒批：極度虛偽

更多民視新聞報導

紅燈看手機遭罰3千！法官舉1點「撤銷裁罰」糾正警

女中尉「激戰昔同袍」正宮怒告！孕照、親密語音流出…

中山站「男子隨機砍人」！民眾「狂奔躲倉庫」曝光…

