終身監禁侵害人性尊嚴！ 民團籲政院撤回相關草案

人權公約施行監督聯盟等民間團體今共同舉行記者會，反對「終身監禁制度」修法及相關提案。(記者田裕華攝)

〔記者謝君臨／台北報導〕人權公約施行監督聯盟等民間團體今共同舉行記者會，反對「終身監禁制度」修法及相關提案。民團指出，行政院本次針對「刑法」、「監獄行刑法」所提出的修法草案，涉及酷刑或侵害人性尊嚴，顯然已違反「公政公約」規定，且重大刑事政策，應有嚴謹的實證研究及人權影響評估，呼籲撤回草案。

民團表示，行政院10月底公告「刑法」、「刑法施行法」及「監獄行刑法」相關修正草案，大範圍引入「無期徒刑不得假釋」的「終身監禁」制度(LWOP)，規定特定犯罪之被告，在經法院判處無期徒刑或有期徒刑逾10年者，不得假釋。

廣告 廣告

民團指出，本次修法引起法學界、實務界反彈，並批評朝野三黨聯手欲強行通過問題重重、影響矯正制度深遠的修法，且並未徵詢相關領域專家意見，也未了解基層監所人員的困境，更未做出實證研究及人權影響評估。

鑑此，包括人權公約施行監督聯盟等多個民團於本月公開聲明，並由團體及17位學者領銜發起「糖衣民意．法治毒藥－反對『終身監禁』惡法之連署」，截至目前已獲逾百位學者支持，尤其是法律及社會學領域學者；實務界除律師外，也有基層監所人員、觀護人、少年調查官、社工師、心理師、法警等加入連署，顯見此一修法已引起基層矯正人員的恐慌。

民團今也發布3項聲明，包括行政院應撤回本次「終身監禁制度」修法及相關提案；立法院各黨應停止「終身監禁制度」相關立法程序；以及重大刑事政策，應有嚴謹的實證研究及人權影響評估。

民團強調，「終身監禁不得假釋」的存在，於歐洲、德國、加拿大等國或地區，已有認為屬於酷刑或侵害人性尊嚴的前例，本次行政院草案所訂無期徒刑不適用假釋規定，顯已違反公政公約規定。此外，也有犯罪矯正協會聲明指出「假釋不是寬容，它是監所秩序的『安全閥』與受刑人的『希望出口』。」

民團進一步指出，本次不得假釋之規定，甚至將修法的效力溯及過去已判決確定的案件；除此另規定「死刑定讞個案改判後，執行之收容期間不得折抵刑期或計入假釋已執行之期間」。前者已違反禁止溯及既往原則與罪刑法定原則，後者則已違反比例原則與平等原則，均為違憲的不當立法。

民團呼籲，行政院應撤回本次「終身監禁制度」修法及相關提案，以避免我國違反公約的人權劣跡再添一樁，甚至在近期憲法法庭難以審理的困境下，帶頭示範如何訂定公然違憲的立法草案。

【看原文連結】

更多自由時報報導

逆轉！高虹安涉詐領助理費 高院改判貪污無罪、僅登載不實判6月

京華城案辯論 檢察官：柯文哲「Excel Pay」真能變出幾千萬元來

賴清德：在野黨濫權立法 將台灣推向「獨裁懸崖」

中國制裁岩崎茂 矢板明夫坦言「代價沉重」：台灣如何應對很重要！

