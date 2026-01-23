（圖／本報系資料照）

新北蘆洲一名36歲男子殺死父母的事件發生後，社會譁然。但因綠色大法官做了「實際廢除死刑」的釋憲，要讓這個逆子判死已不可能，於是輿論傾向支持「終身監禁不得假釋」入法。沒想到，這樣的提議還是被廢死聯盟批判為「酷刑」，聲言反對。

以前廢死聯盟和綠營政客主張廢除死刑，引據的主要是《公民與政治權利國際公約》及《經濟社會文化權利國際公約》的聯合國兩項公約。這次廢死聯盟指責「終身監禁不得假釋」是「酷刑」，引用的則是《歐洲人權公約》。他們認為，剝奪假釋機會的終身監禁侵犯了憲法所保障的「人性尊嚴」。

現在要討論的是，台灣為什麼一定要遵守聯合國兩公約？為何我們要接受《歐洲人權公約》對「酷刑」的概念。台灣難道不能自主決定我們的刑罰法制？

這是個很有意思也值得認真對待的問題。特別是在美國總統川普拒絕接受國際公約規範，退出WHO等60多個國際組織，以及民進黨政府破壞憲政秩序，對立法院通過的法案不副署、不發布施行的當口。

在台灣，死刑一直是最符合人民期待的法制。但在民進黨的推動下，已判處死刑確定的死刑犯，法務部想盡辦法不依法執行。民進黨政府還透過綠色大法官做成「實質廢除死刑」的釋憲。

如今，我們社會面對新北市蘆洲發生的殺死父母事件，欲求其死而不可得，轉而討論將這種極惡性犯罪「終身監禁不得假釋」時，廢死聯盟又以「侵害罪犯人性尊嚴」、「監所難管」等的理由，說這是不可接受的酷刑。

講「人性尊嚴」，應該是對一般正常、善良的人說，不是對極惡之人。給予這些人死刑、終身監禁，說直白了就是要從他們的死亡或老死監獄，伸張死難者的人性尊嚴。有人說，終身監禁會讓監獄難以管理「出獄無望」的罪犯，讓國家必須支付長期監禁及管理罪犯無窮無盡的代價。但這樣的代價，說穿了，也是綠營廢死主義者在實質廢除死刑後，給國家社會加諸的負擔。

其實，對某些極惡犯罪者，無期徒刑是不是必須終身監禁，有沒有其他方式可達到符合社會正義的目的，是可以討論及研議的。比如，分級的無期徒刑，必須服刑逾30年、40年、50年、60年方得申請假釋等。不過，在研擬這些分級無期徒刑時，應該把社會上逐漸興起的「買凶殺人」、「黑道組織成員殺人」列入極惡犯罪刑制的特別要項。

台灣社會最令人不安的，侵害社會安全秩序最巨大的，不是蘆洲殺害父母型的犯罪，也不是張文在北捷隨機殺人這類零星犯罪，而是組織性的買凶殺人。黑幫買通的殺手通常是少年或年輕人，他們在服10多年徒刑後獲釋，還有長長的人生。

在美國，這類買凶殺人被視為極惡犯罪，行凶的人、背後指使的人都會面對死刑的刑罰，或不得假釋的長期監禁。如果台灣也在《刑法》中加列這樣的刑罰，應當對這類犯罪具嚇阻作用。

對此，追捧西方人權概念的廢死聯盟及綠營政客，應該為台灣人免於恐懼的尊嚴支持這樣的刑律。