▲終身致力偏鄉醫療，南投3位醫師榮獲第35屆醫療奉獻獎。（記者張玉泰攝）

【互傳媒／記者 張玉泰／南投 報導】南投縣埔里基督教醫院賴力行、仁愛鄉健安診所林慈龍、鹿谷鄉衛生所主任胡錫鰹等3位醫師，榮獲第35屆「醫療奉獻獎」殊榮，縣長許淑華25日於縣長室親自接見，並致贈感謝狀與紀念品給三位醫師，感謝醫師們長年深耕偏鄉，守護縣民健康，展現醫者仁心的信念與價值，讓人感受到南投最溫暖的力量。

▲終身致力偏鄉醫療，南投3位醫師榮獲第35屆醫療奉獻獎。（記者張玉泰攝）

3位獲獎醫師在南投縣醫師公會榮譽理事長汪清醫師及縣府衛生局長陳南松陪同下至縣府拜會，許縣長接見時相當感佩他們的服務精神，三位醫師數十年如一日，不畏原鄉、偏鄉路途遙遠或設備有限，仍堅守醫師專業守護生命，克服難關，以專業的醫療行動與愛心，長期陪伴偏鄉居民的健康。

廣告 廣告

▲終身致力偏鄉醫療，南投3位醫師榮獲第35屆醫療奉獻獎。（記者張玉泰攝）

許縣長表示，今年醫療奉獻獎全國僅10位得主，南投就有3位入選，真的是實至名歸，也是南投之光，大家都是與有榮焉。許縣長指出，雖然3位醫師的生命歷程與經歷都不一樣，但是他們都很正向謙虛的表示，這些都是自己當醫生所應該做的事，不是奉獻，這樣堅韌的理念和精神，真的很讓人感動。

▲終身致力偏鄉醫療，南投3位醫師榮獲第35屆醫療奉獻獎。（記者張玉泰攝）

賴力行醫師行醫40多年，72歲的他退而不休，現在仍持續帶領埔基醫療財團法人埔里基督教醫院醫療團隊，深入原鄉偏遠部落，戮力推動山地巡迴醫療。賴醫師出生在仁愛鄉部落，並曾先後於信義鄉、仁愛鄉衛生所等6個單位服務過，人如其名，凡有助於山地醫療的事情，他都親自身體力行，他也說自己做事很嚴格，讓同事都承受壓力，感謝所有同仁的協助和支持；賴醫師也曾捐出保安宮奉獻獎的100萬元獎金給醫院，並引進全台第一台牙科巡迴車，直接開進國小校園診治，高齡罹癌後仍決定回鄉守在第一線，全心無私的將一生都奉獻給原鄉，他也說只要自己身體、頭腦都還可以，會持續做下去。

▲終身致力偏鄉醫療，南投3位醫師榮獲第35屆醫療奉獻獎。

而30多年來堅守仁愛鄉健安診所的林慈龍醫師，也已68歲了，從小在霧社長大，深刻感受到偏鄉醫療與人力的不足，在民國81年回到山上接棒父親的醫療志業，延續父親林金梁醫師的行醫足跡，堅守仁愛鄉山區，父子倆守護山地醫療已超過77年，這麼多年來幾乎全年無休提供醫療服務，現在診所也配合霧社急診醫療中心，讓當地民眾24小時都能找得到醫師，二代鄉情的延續，成為部落居民最信任的在地診所。

而62歲的胡錫鰹醫師，30多年來投入服務鹿谷鄉民，以鹿谷鄉衛生所醫師身分串起社區健康網絡，最能代表基層醫療精神，胡醫師笑稱自己是公衛老兵，他當年是以公費生身分下鄉，卻一待超過30年，並在鹿谷成家立業，他說工作就是生活，即使在確診癌症時，仍抱著病體回鄉堅守診間，陪伴在地鄉親走過各項難關，給足居民滿滿的安心感和信任感。

縣府衛生局長陳南松表示，3位醫界前輩以行動實踐「醫者仁心」，是南投偏鄉居民心中最信任的健康守護者，這份獲獎榮耀對於本縣所有醫療人員來說都是很大的鼓勵，更是本縣醫療韌性的成果；縣府也將持續推動醫療資源均衡發展，強化原鄉與偏鄉的醫療照護服務，透過遠距、智慧醫療，讓每位鄉親都能就近獲得即時、安全、可近、具溫度的醫療服務。