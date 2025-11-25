終身致力偏鄉醫療 南投3醫師榮獲醫療奉獻獎

許淑華（左三）向賴力行（左二）、林慈龍（右二）與胡錫鰹（右三）等三名「醫療奉獻獎」得主致上敬意。（記者劉晴文攝）

記者劉晴文／南投報導

南投縣埔里基督教醫院賴力行、仁愛鄉健安診所林慈龍醫師與鹿谷鄉衛生所主任胡錫鰹，長年來奉獻自身專業，並以愛心守護民眾健康，榮獲第三十五屆「醫療奉獻獎」殊榮，縣長許淑華二十五日親自向三名醫師致上敬意，並致贈感謝狀與紀念品，感謝醫師們長年深耕偏鄉，展現醫者仁心的信念與價值，讓人感受到南投最溫暖的力量。

賴力行、林慈龍與胡錫鰹等三位獲獎醫師在南投縣醫師公會榮譽理事長汪清醫師及縣府衛生局長陳南松陪同下至縣府；三位醫師數十年如一日，不畏原鄉、偏鄉路途遙遠或設備有限，仍堅守醫師專業守護生命，克服難關，以專業的醫療行動與愛心，長期陪伴偏鄉居民的健康，讓縣長許淑華相當感佩。

許淑華表示，今年醫療奉獻獎全國僅十位得主，南投就有三位入選，對三人而言是實至名歸，也是南投之光。

賴力行醫師行醫四十多年，七十二歲的他退而不休，現在仍持續帶領埔基醫療財團法人埔里基督教醫院醫療團隊，深入原鄉偏遠部落，戮力推動山地巡迴醫療。賴醫師也曾捐出保安宮奉獻獎的一百萬元獎金給醫院，並引進全台第一台牙科巡迴車，直接開進國小校園診治，高齡罹癌後仍決定回鄉守在第一線，全心無私的將一生都奉獻給原鄉，他也說只要自己身體、頭腦都還可以，會持續做下去。

而三十多年來堅守仁愛鄉健安診所的林慈龍醫師，也已六十八歲了，從小在霧社長大，深刻感受到偏鄉醫療與人力的不足，在民國八十一年回到山上接棒父親的醫療志業，延續父親林金梁醫師的行醫足跡，父子倆守護山地醫療已超過七十七年，且幾乎全年無休提供醫療服務，現在診所也配合霧社急診醫療中心，讓當地民眾二十四小時都能找得到醫師。

而六十二歲的胡錫鰹醫師，三十多年來投入服務鹿谷鄉民，以鹿谷鄉衛生所醫師身分串起社區健康網絡，最能代表基層醫療精神，即使在確診癌症時，仍抱著病體回鄉堅守診間，陪伴在地鄉親走過各項難關，給足居民滿滿的安心感和信任感。