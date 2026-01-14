終養不棄養 寵物食品大廠推「糧心助浪」公益捐糧活動

圖說：法國皇家今年續推公益捐糧活動，聚焦熟老齡浪浪的營養與照護需求。（法國皇家提供）

隨著寵物高齡化趨勢，熟老齡貓犬照護需求日益受到關注。法國皇家，今年將二度攜手東森寵物，啟動「糧心助浪」公益捐糧活動。自 1 月 15 日起至 2 月 11 日，消費者凡於東森寵物門市購買法國皇家熟老齡系列飼料，品牌即「等量捐贈」對應公斤數的飼料予「諾亞方舟動物同樂協會」及「Taiwan SPCA 台灣防止虐待動物協會」，落實「尊重生命，終養不棄養」的理念。

法國皇家、東森寵物自 2024 年起共同發起公益活動，深刻體認到台灣流浪動物收容所中的熟老齡貓犬，往往因身體機能退化、醫療需求高而被忽視。法國皇家台灣及香港區總經理張堇琪表示：「貓犬的營養與牠們的生活品質息息相關。法國皇家希望能發揮在『科學營養』的專業優勢，提供『適合的營養』，為熟齡貓犬提供最堅實的後盾。」期望結合東森寵物的通路動能，與消費者的共同參與，讓「糧心助浪」公益活動發揮最大的影響力。

活動期間，法國皇家與東森寵物邀請民眾透過日常消費與社群互動，為熟老齡貓犬盡一份心力。凡於全台東森寵物門市購買任一法國皇家「熟老齡」系列乾糧或濕糧，品牌即依買一捐一機制，依照銷售總公斤數捐出等量飼料至諾亞方舟動物同樂協會及 Taiwan SPCA 台灣防止虐待動物協會，預計捐贈 2,300 公斤飼料，以行動支持需要照顧的熟老齡浪浪。

除了資源投入，專業照護觀點更是公益核心。長期投入老、病、殘流浪動物救援與安置的「諾亞方舟動物同樂協會」，積極為流浪動物媒合溫暖家庭並建立領養後支持系統，並推動「老病殘動物照護與臨終關懷」，確保生命能獲得應有的尊重與善待。諾亞方舟動物同樂協會創辦人戈家黎女士表示：「讓老孩子能放心變老，是我們的使命。感謝法國皇家與東森寵物持續支持，以營養守護牠們。期盼更多人能重視熟齡貓犬的照護需求，成為牠們的力量。」

Taiwan SPCA 台灣防止虐待動物協會長期關注動物福祉，致力於受虐動物救援與透過教育提升飼主責任意識。執行長姜怡如強調：「救援只是第一步，後續的精準照護才是讓生命重獲尊嚴的關鍵。感謝法國皇家與東森寵物資源的投入，讓我們能更無後顧之憂地為動物尋找幸福歸宿。」

