組冠軍隊伍拚新北！蘇巧慧準備好1對1：長跑當短跑「每天跑快一點」

記者陳思妤／台北報導

民進黨立委蘇巧慧確定參戰2026新北市長選舉，國民黨人選未定，而民眾黨主席黃國昌雖表態要選，但藍白又想要藍白合。對此，蘇巧慧接受三立新聞《話時代人物》節目主持人鄭弘儀專訪時表示，自己正在組一支要邁向冠軍的隊伍，她不是要重現父親蘇貞昌當台北縣長時的輝煌，她是要「超越蘇貞昌」，自己也做好了一對一的準備。

蘇巧慧和丈夫龍男·以撒克·凡亞思一起接受《話時代人物》節目主持人鄭弘儀專訪，而龍男也是紀錄台灣棒球12強世界冠軍電影《冠軍之路》的導演。鄭弘儀詢問，選新北也是帶領市民邁向冠軍之路，父親蘇貞昌也當過台北縣長，要怎麼超越自己的父親？

蘇巧慧和丈夫龍男·以撒克·凡亞思一起接受《話時代人物》節目主持人鄭弘儀專訪（圖／話時代人物）

蘇巧慧直呼，標準很高，但可能冥冥中有安排，用棒球來形容，她現在在做的正是在組一支要邁向冠軍的隊伍，這時代的領袖，不只要像台灣隊長陳傑憲一樣創造台灣隊氣氛，讓大家願意一起合作，也要像捕手林家正一樣，了解每個人特性，專家很重要，但誰能整合專家更重要，重點是團隊合作。

蘇巧慧希望自己有能力，讓大家看到她是最能整合各種專業的人，能組成最強團隊帶領新北市翻新，父親當年重要政績之一是一鄉鎮一特色，她不是要重現蘇貞昌的輝煌，她是要「超越蘇貞昌」，這就是繁星計畫，讓新北從衛星變成繁星，變成一片星河。

至於是否會和蘇貞昌請教，蘇巧慧強調，自己主張世代合作而不是交替，就跟《冠軍之路》一樣，由最好的教練團帶領年輕一輩往前衝，世代合作才能創造新的冠軍。

蘇巧慧和丈夫龍男·以撒克·凡亞思一起接受《話時代人物》節目主持人鄭弘儀專訪（圖／蘇巧慧辦公室提供）

鄭弘儀也追問，預估新北市長對手有幾位？蘇巧慧說，她做好一對一的準備，她認為對手是一位，但目前正式表態的對手有兩位，還有一位不太確定，局面相當紛亂，她不能決定對手是誰，但可以決定自己衝刺的速度，把長跑當短跑跑，每天都跑快一點，照自己的節奏走。

《話時代人物》節目主持人鄭弘儀專訪蘇巧慧和丈夫龍男·以撒克·凡亞思（圖／話時代人物）

