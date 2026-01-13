組織重組！花旗本週裁1000人 年底前砍2萬

▲花旗集團估計在2026年底前，累計將裁撤約2萬個職位，本週將先裁1000人。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國知名投資金融機構花旗集團，本週宣布裁員1000人，做為控制成本、提高股東回報的經營策略。知情人士透露，花旗估計在今年年底前，累計將裁撤約2萬個職位。

根據《彭博社》報導，精簡架構和壓縮浪費已成為花旗集團的關鍵目標，該集團業績長期落後其它美國大行，執行長佛瑞塞（Jane Fraser）自2021年上任以來持續改革，進行核心重組，以縮小與競爭對手的差距，2年前就宣布，將於2026年底前裁撤約2萬人。

截至2025年9月底，花旗全球員工數約22.7萬人。花旗透過聲明表示，2026年將持續精簡人力，確保員工數量、辦公地點和專業技能，能與當前業務需求、技術帶來的效率提升、轉型工作取得之進展相符。

對花旗集團來說，這無疑將是忙碌的1週，因為除了裁員以外，也將公布全年財報以及2025年度獎金安排。

原文連結：Citi to Cut About 1,000 Jobs This Week as Fraser Trims Costs

