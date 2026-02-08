組繪本國家隊 讓臺灣進入世界舞台

文化部長李遠（中）、評審委員與出席第二屆繪本及圖文書創作新秀獎勵獲獎說明會的獲選繪本創作者大合照。

▲ 文化部長李遠（中）、評審委員與出席第二屆繪本及圖文書創作新秀獎勵獲獎說明會的獲選繪本創作者大合照。

文化部前年推出「繪本及圖文書創作新秀獎勵」，去年產生第一屆三十名新秀，同時也啟動第二屆徵件，經專業評審數月審查後，終於從四○六件申請作品中，選出第二屆三十位獲獎者。文化部長李遠昨（八）日出席獲獎說明會，宣告為期一年的陪伴計畫正式啟動，後續將由六位專業導師陪伴獲獎新秀，從創作、出版到行銷推廣，讓創作之路不再孤軍奮戰。

李遠致詞時說，「繪本新秀獎勵是一個非常瘋狂的計畫，因為最終目的是要組成繪本國家隊」。他說，上任後即發現文化部對於各藝文產業，從電影、文學、藝術等都有相對應的補助，唯獨缺少繪本這塊拼圖。因此，他便從繪本新秀、繪本學校、行銷獎勵、金繪獎、下一本書獎勵等，一步步開啟繪本支持體系的各項計畫。他認為，繪本是世界各國選擇進入國際市場相對快速的文化內容，所以面對的國際競爭更為激烈，再加上中國繪本的大量傾銷，臺灣繪本出版面臨夾殺情況下，「我們一定要急起直追」。

「繪本新秀不是為了給錢，最重要的是課程」，李遠說，臺灣會畫繪本的人很多，所以除了每年選出三十位新秀以外，文化部也邀請許多繪本作家、業界專業人士及國際大師，開設繪本學校的各式專業課程，並以線上開放所有有興趣的創作者參加，以第二屆的獲選者為例，即有十位是曾經參與過繪本學校課程的人。李遠提到，第二屆新秀中，共有廿六位年齡在四十歲以下，更顯示臺灣的繪本創作者，「一波一波的出來，也是非常有潛力的」，所以更加深他覺得必須加快速度，提供所有創作者更多、更好的發揮機會。

李遠也向所有年輕創作者喊話，十年後所有「繪本國家隊」的成員，都有機會看見臺灣的繪本蓬勃發展，除了臺灣的小孩都能看臺灣自己作家出版的作品，大家的繪本也能同步於全世界各國出版，臺灣的繪本創作終將進入全世界各競爭國家之列。「文化部會持續作為大家的推銷員」，不管是從創作中的作品即提早翻譯，送進國際各書展；到提供更多舞台讓大家介紹自己的故事，「說到流淚，感動大家買你的書」。文化部都會在這個臺灣文化最蓬勃發展、對自己文化持續產生自信，每個產業都進入關鍵的時刻，「我們一定會努力地推」。