組頭死後留「大禮」！遺孀突收「認領子女」通知書超傻眼 揪出亡夫竟有第二個家

台中一名婦人在丈夫死後突然收到「認領子女」通知書，揪出亡夫竟有第二個家。示意圖

台中一名女子喪夫後，突然收到一個9歲男童請求其夫「認領子女」的調解通知，女子循線追查，才發現當組頭的丈夫早在婚後不久就出軌，且與小三生下的兒子，年紀還比她生的女兒大。正宮甫喪夫又遭逢亡夫外遇雙重打擊，一氣之下提告向小三求償200萬元，台中地院審理後判賠30萬。可再上訴。

女子提告指出，她與丈夫結婚11年，育有一年幼女兒。今年4月丈夫過世後，她在7月以關係人身份意外收到法院家事法庭的調解通知，內容竟是另名女子代9歲的兒子提告要求認祖歸宗。她一查赫然發現，丈夫生前早已與該女子同居生子，兩人更以夫妻名義共同參加學校活動、慶生，甚至在丈夫過世前幾天，這個小三還侵門踏戶跑到她家跟丈夫幽會、上床，因家中裝有監視器，親吻、呻吟聲都被錄下等，憤而提告求償200萬元精神慰撫金。

小三則喊冤否認侵害他人配偶權，表示一直以為男友單身，她是在男友死後才知他有老婆，並認為200萬元的求償金額過高，就算判賠也應酌減。

然而法官審理發現，小三在男子死後不久曾傳訊給男子母親，提到「我知道這麼說很冒犯，從6年前小佑做組頭，他們兩個人都一起跑路，我的支票被跳了，妳那時候也知道我們有兒子了，我們要生活，你是狠下心的不幫....今天，我也告訴他（指兒子），您是他的奶奶，他沒有像妹妹一樣有一群人疼愛，他只剩下媽媽這個依靠，現在您也是他唯一的親人，難道一個孫子的拜託，您也都不願意聽嗎？」等，證明她早在2019年就知悉正宮存在。

此外，正宮另庭呈住家監視畫面，顯示小三上門與丈夫約會時，神色慌張、躲躲藏藏，顯見心虛。

法院調查後採信正宮主張，認定小三多年前即知男子已婚，卻仍與其交往產子，且出入猶如一般夫妻，親密男女關係維持長達數年，嚴重侵害正宮身分法益，導致正宮蒙受精神痛苦，判她應賠償正宮30萬元。仍可上訴。



