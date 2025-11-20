結兩次婚又再偷吃小三 江宏恩《百味人生》揭淒涼下場

江宏恩在《百味人生》詮釋的高天量，最終落得眾叛親離的下場。（圖／三立）

江宏恩在三立八點檔《百味人生》中堪稱全劇最「命途多舛」的男人。原本身邊同時有前妻陳妍安與現任妻子苗真相伴，看似風光，卻因再次偷吃、行為反覆，最終落得眾叛親離的下場，不僅兩段婚姻走向破裂，就連兒子陳謙文也不是親生的，人生瞬間歸零。劇中飾演現任妻子的苗真笑說，每次拍完戲回想劇情，都會浮現江宏恩最後孤零零只剩自己與母親張琴相依為命的畫面，「光想像那樣的情景就覺得好淒涼。」

江宏恩談到《百味人生》中高天量的角色時表示，他非常能接受角色如今的悲慘下場，因為這正是人物設定的人生軌跡。他笑說：「他有兩個太太、一個小三，出來混就是要還的！」在他眼中，高天量的人生走到這一步，其實某種程度相當合理，而未來會否因這場家庭崩解迎來新的啟示、還是繼續走向更糟的境地，他認為一切端看編劇如何安排，「也許後續還會有另一波操作。」

對於苗真形容「每次拍完戲看到江宏恩，腦中浮現天量最後只剩下自己和母親（張琴）孤單守在家，很淒涼」，江宏恩也笑著點頭認同。他說，若以現實角度來看，從一家人曾經熱鬧、風光，到最後瞬間什麼都沒有了，「落差真的會很大，會失落、會挫敗，但某種程度也是自己造成的。」

被問到身邊是否有類似高天量的朋友，江宏恩坦言這種人一定存在，而人會變成什麼樣，常與身邊的朋友圈磁場有關，朋友之間會互相觀察、互相學習，期望年紀到了一個階段後，大家都能變得更穩定。他強調一句最實在的：「男人的相處，就是近朱者赤、近墨者黑。」

