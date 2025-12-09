結合伯公照護站推展青銀共融 仁安長輩創意競賽獲表揚

縣長楊文科親自頒發「創意作品競賽」獎狀。





推動「伯公照護站」升級轉型，新竹縣政府媒合陽明交通大學客家學院於關西鎮仁安社區執行「亞健康與青年」計畫，成功協助長輩跨越數位落差。縣長楊文科9日親自頒發「創意作品競賽」獎狀予前三名獲獎長者謝月娥、陳梅妹及劉燕英女士，讓客庄長輩在年輕人的陪伴下，不僅學會智慧科技，更重拾自信與活力。

楊文科表示，新竹縣是客家大縣，縣府團隊深知語言文化傳承與長者照護必須與時俱進，因此，民政處積極推動將傳統的社區照顧據點升級為具備「文化傳承」與「世代交流」的場域。本次透過縣府的媒合與補助，由陽明交大客家學院羅烈師副教授帶領學生團隊進駐仁安社區，由學生擔任講師，利用手機、益智桌遊、黏土相框等，陪伴長輩探索數位科技，也讓大學生從中學習客語，達到「青銀共融」效果。

為展現縣府對長者學習成果的重視，本次「創意作品競賽」特別結合縣府文化局於11月9日主辦的「2025微笑竹縣–社區營造聯合成果展」，將長輩的作品帶到大型活動中公開展示。參賽作品皆是長者在學生一對一指導下，親自拍攝並製作的圖文故事卡。

透過民政處安排的攤位展示與現場民眾投票，最終由謝月娥、陳梅妹、劉燕英三位女士脫穎而出，分別榮獲第一、二、三名殊榮。這不僅是對長者學習精神的肯定，更顯示縣府跨局處合作，致力於為客庄長輩打造展現自我的榮耀舞台。



