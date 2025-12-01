結合傳統文化與創新服務 新竹財神殿「財神寶庫」成地方話題

【警政時報 薛秀蓮 ／新竹報導】位於新竹市東區的新竹財神殿，今年推出全台首創的「財神寶庫」服務，引起創業者與竹科科技新貴的關注。參與者可將生辰八字、名片與象徵五行能量的「五路財神通寶」存放於個人寶庫中，作為祈願新年度事業與職場順遂的象徵性祝福，成為新竹地區近期話題。

參與者可將生辰八字、名片與象徵五行能量的「五路財神通寶」存放於個人寶庫中。（圖／新竹財神殿提供））

新竹財神殿表示，「財神寶庫」概念源自傳統小生基文化，設計上以關公財神、文曲財神與福德財神為主題。寶庫將於每年元旦舉行《藏風聚氣開運祈福法會》啟動，祈福期間為期一年。創辦人大乙道長指出，傳統生基儀式費用較高，因此希望以更親民的形式提供給民眾，也因此受到許多科技族群青睞。

新竹財神殿開發的「今日運勢」APP，以科技結合宗教文化，提供每日免費占卜功能。（圖／新竹財神殿提供）

其中最受注目的，是象徵五行與天地方位的「五路財神通寶」。通寶共有五色，分別代表東木、南火、西金、北水及中央土。通寶在寶庫放置一年後，將寄回參與者作為收藏與象徵性的祝福紀念。

此外，新竹財神殿開發的「今日運勢」APP，以科技結合宗教文化。民眾每日可免費占卜一次，APP 會呈現當日守護神主題與十六字提醒。大乙道長表示，APP 原為信眾服務工具，後因口碑擴散，每日已有數千人使用，其中不少人習慣於深夜查看隔日運勢。

大乙道長師承正一劉厝派，長期推廣道家文化。他表示，新竹財神殿的建立源自還願心念，並未預期日後因「補財庫」等儀式需求而受到關注。他強調，儀式均以公開透明方式進行，若信眾無法到場，他也會提供完整紀錄，維持信任感。

大乙道長以公開透明方式執行科儀服務。（圖／新竹財神殿提供）

新竹財神殿即日起開放 115 年度財神寶庫登記，並將於 115 年 1 月 1 日舉行啟動法會。民眾若欲體驗線上占卜服務，可加入「88 財神」官方 LINE（ID：@moneygods），每日限占卜一次。

※本報導內容屬宗教文化介紹，祈福與占卜皆為象徵性行為，不具任何實質效果保證。民眾可依個人意願與信仰自由參與，活動資訊以新竹財神殿公告為準。

