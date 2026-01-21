結合公民力量 建構淨零轉型臺灣模式

記者吳典叡／綜合報導

政府持續推動淨零轉型，行政院昨日指出，國科會推動「公民團體創新示範與沙盒試驗計畫」，成果令人感動，為讓相關成果導入政府施政，行政院已成立「淨零轉型社區驅動的統籌平臺」，將在今日總統府氣候變遷對策委員會報告，盼持續結合公民力量，走出淨零轉型臺灣模式。

「公民社會的淨零沙盒實驗─社區到政策的雙螺旋」成果交流會昨日舉行。行政院副院長鄭麗君致詞表示，期許各部會未來推動淨零科技創新過程中，可系統性地納入公民參與經驗，作為政策設計與規劃的重要基礎。

國科會表示，淨零沙盒計畫自去年起，由具實績的沙盒試點團隊（大沙盒），結合學研團隊與業界專家進行輔導，協助具潛力的團隊逐步深化構想，再以「育成團隊」（小沙盒）機制，形成「大帶小」的公民參與與協作推動模式，使執行成果逐步銜接後續政策推動與制度化擴散，讓更多民間團體累積經驗，進而成為各部會推動「科技創新」與「社區驅動」策略時的協力夥伴。

國科會表示，此次成果交流會展示透過公民參與與沙盒推動，形塑具在地特色的淨零實際行動、勾勒淨零行動政策藍圖、在地實踐的完整路徑，說明由下而上參與治理的成果，深化臺灣在淨零科技研發與社會治理整合推動上的科技外交能量。

成果交流會展示透過公民參與與沙盒推動，形塑具在地特色的淨零實際行動等成果。（記者吳典叡攝）