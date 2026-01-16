結合原神、帕魯《藍色星原：旅謠》台北電玩展開放試玩，孵寵互動任務贏取禮品特典

《碧藍航線》開發商蠻啾網路所打造的全新幻想大世界RPG《藍色星原：旅謠》，即將在2026年台北國際電玩展迎來其首次大型線下實體展出！本次參展，官方將於南港展覽館打造沉浸式主題展區，結合海外人氣Coser、多樣互動任務、精彩舞台表演，並攜手ROG玩家共和國提供頂規試玩環境，邀請所有「星臨者」親身踏入普羅米利亞的遊戲世界。

（來源：NIJIGEN官方提供）

參展重點資訊

展出時間：2026年 1月29日（四）至2月1日（日），每日 09:00 - 17:00

展覽地點：台北南港展覽館1館 4樓（台北市南港區經貿二路1號）

攤位編號：L818

試玩資訊：現場設有試玩區，每日開放 14個場次，讓玩家親身體驗遊戲內容。

舞台亮點：每日安排多場表演，包括由日本知名Coser猫田あしゅ、プリンちゃん、シスル及台灣的モモMomo等帶來的角色見面會，以及互動性十足的「武技對決Pose Battle」等活動，沉浸式展區設計。

互動任務：展區設有「奇波孵蛋尋寶任務」，完成可兌換精美禮品；另設有「締結星寵體驗區」大型互動螢幕，挑戰成功可得限定特典。

吉祥物驚喜：人氣吉祥物 「菜雞」 將每日進行快閃巡場，隨機發放禮物，並有專屬見面會與骰子遊戲。

（來源：NIJIGEN官方提供）

廣告 廣告

《藍色星原：旅謠》展區以普羅米利亞的世界觀為背景，規劃完整的探索動線。玩家一踏入展區即可展開「奇波孵蛋尋寶任務」。展區各處藏有神秘QR Code，玩家需集滿兩種屬性來孵化不同的「奇波」，成功後即可兌換專屬禮品，重現遊戲中探索與結緣的樂趣。

此外，展區更設置了大型互動螢幕「締結星寵體驗區」，能與奇波進行限時連擊考驗反應力。成功完成「締結」的星臨者，還能獲得限定特典獎勵，為展場體驗增添互動與成就感。

（來源：NIJIGEN官方提供）

星辰舞台華麗陣容：國際Coser見面會與趣味PK

展區的舞台將是視覺與人氣的核心焦點。官方邀請國際Coser陣容登台，包括日本的猫田あしゅ、プリンちゃん、シスル以及台灣的モモMomo，以高度還原的造型讓玩家近距離感受角色魅力。

（來源：NIJIGEN官方提供）

舞台活動不僅限於見面會，「武技對決Pose Battle」將現場變為互動競技場，邀請觀眾上台進行友誼PK；「星辰拼圖互動遊戲」則讓星臨者與Coser共同完成挑戰，在歡樂的氛圍中創造獨特回憶。每日多場的節目安排，確保玩家在任何時段到訪都能發現驚喜。

人氣吉祥物「菜雞」全場快閃，驚喜禮物不間斷

貫穿整個展期的高人氣焦點，莫過於可愛吉祥物 「菜雞」。牠不僅會在舞台上與大家互動，更將每日於展區內進行限時快閃巡場，隨機為沿途的星臨者發放驚喜小禮物，隨時製造歡樂氣氛。

官方更為菜雞粉絲量身打造了見面會活動，推出「骰骰子比大小」遊戲環節，勝出的玩家可兌換限定好禮並獲得與菜雞的專屬合照機會，讓每位訪客都有機會與這位人氣角色留下難忘的互動回憶。

（來源：NIJIGEN官方提供）

攜手ROG玩家共和國，頂規電競設備完整呈現遊戲魅力

為了讓玩家能完整體驗《藍色星原：旅謠》的美術與戰鬥魅力，本次試玩區特別與ROG玩家共和國合作，採用全系列高階電競設備。從PBA主機、高更新率螢幕到專業電競椅，建構出頂規的試玩環境。

在穩定強勁的硬體支援下，遊戲中細膩的場景、流暢的角色動作以及華麗的戰鬥特效得以完美呈現。玩家將能在毫無遲滯的操作體驗中，深入感受普羅米利亞大陸的沉浸式冒險氛圍