結合原神、帕魯還能對戰《藍色星原：旅謠》宣布參展，現場開放試玩體驗與多項互動

由《碧藍航線》開發商蠻啾網路（Manjuu）製作、NIJIGEN代理的全新幻想大世界RPG《藍色星原：旅謠》今日宣佈確認參展2026年台北國際電玩展！本次參展將為遊戲首次大型線下實體亮相，將於台北南港展覽館迎接廣大星臨者的蒞臨。

（來源：NIJIGEN官方提供）

這款強調星寵結緣與多文明探索的幻想RPG，將為星臨者帶來完整的沉浸式遊戲體驗。現場將搭配電競領導品牌ROG提供的頂規電競設備，以高品質硬體完美呈現《藍色星原：旅謠》頂尖的美術畫面與流暢戰鬥表現。透過試玩體驗與多項互動、精美禮品發放，為每位造訪的星臨者創造獨一無二的普羅米利亞冒險回憶。

【藍色星原：旅謠 2026台北國際電玩展 展出資訊】

展出時間：2026年1月29日（四）~2026年2月1日（日），每日09:00~17:00 （UTC+8）

廣告 廣告

展覽地點：台北南港展覽館1館（台北市南港區經貿二路1號）

攤位編號：L818《藍色星原：旅謠》

《藍色星原：旅謠》首度線下實體亮相，與星臨者在2026年台北國際電玩展命運邂逅！

《藍色星原：旅謠》正式確認參展2026年台北國際電玩展，此次為遊戲首次實體公開亮相。官方將於現場打造沉浸式主題展區，搭配華碩旗下電競子品牌——「ROG玩家共和國」全方位設備，包括：PBA（Powered by ASUS）主機、超高更新率螢幕、周邊與電競椅等，確保每位星臨者都能發揮極限實力，暢遊普羅米利亞的廣袤幻想世界，深刻體驗豐富冒險內容與頂級視覺表現。

現場更將推出多項互動環節為體驗之旅增添色彩。遊戲內招牌奇波「菜雞」將每日於展區進行快閃遊行，與星臨者互動並發放驚喜小禮物；星辰舞台將定時舉辦趣味遊戲與Coser互動環節；展區各處還潛藏著神秘的「奇波蛋」，星臨者需透過尋找隱藏QR Code進行集章，完成孵化將可獲得限定周邊。各項活動都將為造訪的星臨者帶來驚喜。

（來源：NIJIGEN官方提供）

準備踏入普羅米利亞的幻想大陸，與各具特色的角色邂逅！

《藍色星原：旅謠》是一款主打沉浸大世界冒險與角色情感連結的幻想RPG，以精緻而富有辨識度的美術風格見長，開發團隊將其在知名作品《碧藍航線》積累的美術專長發揮到極致。星臨者將踏入名為普羅米利亞的幻想大陸，與各具特色的美少女們邂逅，在此文明、魔法與幻想生物共存的世界中展開奇幻的結緣故事。名為「奇波」的神秘生物也將成為星臨者不可或缺的好夥伴，在冒險與戰鬥中相伴同行。藉由精美的視覺呈現，星臨者將深刻感受角色之間的情感連結。

立即追蹤《藍色星原：旅謠》官方社群，搶先掌握參展動態與現場驚喜！

歡迎各位星臨者提前追蹤《藍色星原：旅謠》官方社群平台，掌握本次2026台北國際電玩展的最新動態。官方將陸續公開試玩方式、現場活動完整時刻表、Coser角色陣容等精彩內容，同時官方網站已正式上線並開放事前預約，為各位提供最新遊戲資訊。此次參展為星臨者帶來首場實體盛會，現場將匯聚多場舞台表演、互動遊戲與沉浸式體驗，希望每位造訪的星臨者都能找到屬於自己的冒險樂趣，感受普羅米利亞的魅力。2026年1月，我們在南港展覽館等你！

歡迎回到普羅米利亞，星臨者

歡迎回到普羅米利亞，星臨者。

這個世界與你所熟知的已然不同。

文明、魔法、不可思議的幻想生物，在此構築想象以上的廣袤星原。

向往星原的奇幻旅途，將與你再次重逢。

「那些」戰爭結束以後，星空仍未回歸寧靜。

凶獸肆虐，引力消散，時間彷彿帶走了記憶、平衡，以及——牽掛。

但星原下的智慧種族，從未放棄刻印在血脈深處的因果。

希望與天穹的意志抗衡，被寄予未來的幻想生物，至今期待著與你的約定之日。

追逐、探索、直至我們回到目的地。等待、邂逅、哪怕改變流星的軌跡。

然後再一次，譜寫成詩。

－

以上內容為廠商提供資料原文