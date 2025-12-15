結合原神、帕魯還能對戰《藍色星原：旅謠》繁中官網上線，事前預約同步開跑

由《碧藍航線》開發商蠻啾網路（Manjuu）打造的全新幻想大世界RPG《藍色星原：旅謠》今日宣佈台港澳由NIJIGEN代理。這款星寵結伴幻想大世界RPG將為玩家，也就是星臨者，帶來一場充滿奇幻與冒險的星原之旅，繁體中文版官網已正式上線並開啟事前預約。此外，官方將於2026年為玩家帶來首波重量級線下活動體驗，敬請廣大星臨者期待。

（來源：NIJIGEN官方提供）

邂逅星寵結伴的冒險世界，踏上廣袤星原的奇幻旅途！

作為一款強調星寵結緣與多文明探索的幻想RPG，《藍色星原：旅謠》主打沉浸大世界冒險與角色情感連結。星臨者將踏入名為普羅米利亞的幻想大陸，文明、魔法、與不可思議的幻想生物在此共存，構築成超乎你我想像的廣袤星原。星臨者將與各具特色的美少女們邂逅，共同展開奇幻的冒險故事。

名為「奇波」的生物生活在這個大陸的每一個角落，它們於湖邊休憩、繁衍生息，生態各異的奇波為這個世界賦予更多的真實感。奇波也將成為星臨者不可或缺的好夥伴，在冒險與戰鬥中助星臨者一臂之力！遊戲內豐富的角色設計、精細的視覺表現與完整的故事架構，將為星臨者營造多樣化的沉浸式冒險體驗。遊戲支援 PC、iOS、Android、PlayStation 等多平台。

業界頂尖的美術工藝，精細呈現幻想角色的獨特魅力

《藍色星原：旅謠》以精緻而富有辨識度的美術風格見長。開發團隊在其知名作品《碧藍航線》上已展現出二次元角色設計的深厚積累與世界觀呈現的高超水準，此次在《藍色星原：旅謠》中更是將這份美術追求發揮到極致。每位少女角色設計細膩精巧，加上多樣化的文明背景、豐富的種族設定與幻想生物，將在這片廣袤的星原舞台上交織出奇幻的色彩。讓星臨者在冒險途中逐漸體悟這個幻想世界的故事層次與視覺之美！

繁體中文版官網已上線，事前預約活動進行中！

《藍色星原：旅謠》繁體中文版官方網站已正式上線，星臨者可透過官網了解遊戲最新資訊與角色介紹，官網同步開啟事前預約活動。官方也在各大平台建立社群帳號，將定期分享遊戲資訊、角色情報與官方活動，為星臨者提供即時的遊戲動態。

神秘盛大線下活動籌備中，2026年與星臨者盛大相逢！

《藍色星原：旅謠》正為星臨者籌備一場前所未有的重量級體驗。2026年初，將以磅礴之姿與星臨者正式見面，屆時將帶來令人震撼的現場互動與沉浸式體驗，讓星臨者親身感受普羅米利亞的奇幻魅力。更多神秘驚喜與活動亮點將陸續揭曉，敬請密切關注官方網站與社群平台，拭目以待這場盛會！

歡迎回到普羅米利亞，星臨者

這個世界與你所熟知的已然不同。

文明、魔法、不可思議的幻想生物，在此構築想象以上的廣袤星原。

向往星原的奇幻旅途，將與你再次重逢。

「那些」戰爭結束以後，星空仍未回歸寧靜。

凶獸肆虐，引力消散，時間彷彿帶走了記憶、平衡，以及——牽掛。

但星原下的智慧種族，從未放棄刻印在血脈深處的因果。

希望與天穹的意志抗衡，被寄予未來的幻想生物，至今期待著與你的約定之日。

追逐、探索、直至我們回到目的地。等待、邂逅、哪怕改變流星的軌跡。

然後再一次，譜寫成詩。

《藍色星原：旅謠》將持續在官方網站及官方社群公佈更多遊戲情報與活動詳情，邀請各位星臨者在普羅米利亞與我們相逢！

