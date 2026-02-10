結合台股＋債券！00981T第二次配息出爐 2/25日最後買進

平衡凱基雙核收息（00981T）ETF將迎來掛牌以來第二次配息。據投信公告，00981T 每受益權單位擬配 0.056 元，估 2 月 26 日除息，25 日最後買進日，配息將於 3 月 25 日發放。 （示意圖）

[Newtalk新聞] 全台首檔結合全球 BBB 級投等債與台股前 25 大企業的平衡型ETF——「平衡凱基雙核收息」 （00981T）將迎來掛牌以來第二次配息。據投信公告，00981T 每受益權單位擬配 0.056 元，估 2 月 26 日除息，25 日最後買進日，配息將於 3 月 25 日發放。

這檔ETF的成分標的包含7 成全球 BBB 級投等債及 3 成台股 25 大上市企業，收益來源不僅有債券票息，還包含股票的股利所得，配息來源多元化。以周一（9 日）收盤價 11.21 元來算，這檔月配息的ETF單次配息率約達 0.5%。

法人指出，美國聯準會（Fed）主席即將換人，川普點名前聯準會理事華許（Kevin Warsh）為接棒鮑爾，引發市場對於聯準會獨立性受干預與利率政策不確定性的憂慮，美股、黃金、加密貨幣等風險性資產出現修正。預期下一次可能的降息時間，將落於五月聯準會主席換屆後，緩步降息趨勢不變，債券殖利率仍具吸引力，但上半年降息預期偏低，債券資產大幅產生資本利得之機會有限，今年債券應仍以息收為主要報酬來源。

股市方面，受惠全球 AI 產業蓬勃發展，儘管短線偶有波動，但預計美、台股市維持向上走勢，而聯準會對於經濟由保守轉為偏向樂觀的看法，亦支撐股市溫和走升。Factset 最新數據指出，S&P 500 指數今（2026）年全年獲利成長率預計為 14.7%，美股今年上漲空間將由獲利成長所推動，在經濟展望樂觀、貨幣政策保持溫和偏鴿情境下，今年牛市續航仍可期。

這檔平衡型ETF可說是「進可攻、退可守」的類型，在股市震盪時，00981T 布局七成於 BBB 級之債券部位，則有望降低波動度，展現相對抗跌特性；即使降息停滯，仍因同時配置股票、債券，相對能以股票部位的成長動能支撐整體組合表現，在債券部位價格動能不足時，讓投資收益更多元。

後續如聯準會持續降息，導致債券ETF的債息收入走低，00981T 可藉由股債價格的上漲空間，創造資本利得機會，降低息收下滑帶來的影響。

若是台股續旺，00981T 三成股票部位聚焦台股 25 強，掌握台股成長動能，前十大成分股為：台積電（2330）、聯發科（2454 ）、鴻海（2317）、台達電（2308）、日月光投控（3711）、富邦金（2881）、中信金（2891）、廣達（2382）、台光電（2383）、國泰金（2882）。

