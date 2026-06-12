結合國際泳渡賽事 全民運動署深化水域安全教育

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邀請開放水域三冠王許汶而(右1)、特殊兒童教育阿偉適應體育團隊、聽障奧運選手黃清璿(右2)擔任活動大使訪談。(運動部提供)

全民運動署房瑞文署長(左3)與澎湖縣林皆興副縣長(右3)一同啟動國際泳渡澎湖灣儀式。(運動部提供)

為提升全民水域安全意識，推廣正確親水觀念，運動部全民運動署今天（12日）在澎湖觀音亭辦理「115年臺灣水域運動領航計畫－水安領航．全民啟航」活動，並結合澎湖縣政府舉辦的「2026 PENGHU OCEANMAN國際泳渡澎湖灣」，透過結合國際賽事與水域安全教育推廣，提供民眾參與水上體驗及學習安全知識的機會，將水域安全觀念融入運動參與過程。

全民運動署署長房瑞文表示，推動全民運動不僅是提升運動參與人口，更重要的是建立安全的運動環境。澎湖擁有豐富的海洋資源及多元的水域環境，是推廣水域運動與安全教育的重要場域。期盼透過實際體驗及教育宣導，提升民眾風險辨識能力與自救觀念，讓更多人能夠安全且自信地親近海洋。

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本次活動規劃SUP立槳及獨木舟體驗課程，並安排專業教練進行安全講習與現場指導，協助民眾了解正確的裝備使用方式及水域活動注意事項。現場也設置海域風險辨識、水域安全裝備展示、警示旗幟辨識、浮力自救、Go Ocean海洋遊憩資訊及OP樂觀型帆船（Optimist Dinghy）推廣等互動攤位，透過寓教於樂的方式，深化民眾對水域安全知識的認識。

全民運動署表示，將持續推動「臺灣水域運動領航計畫」，未來將結合地方政府、運動團體、學校及民間資源，在全臺各地辦理水域安全教育、體驗活動及宣導行動，引導民眾從認識水域、理解風險到學會自我保護，逐步打造安全、健康且永續的水域運動環境，落實「安全親水、快樂運動」的政策目標。