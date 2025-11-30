結合在地文化與冒險元素 鹽水特色公園今啟用

記者王勇智／臺南報導

為提升生活品質、打造優質休憩環境，臺南市再添重要里程碑。結合鹽水在地文化與自然冒險元素的「鹽水區特色公園」，今（1）日正式啟用，成為溪北地區指標性的大型特色公園之一。

臺南市工務局指出，鹽水區特色公園在規劃過程中，透過工作坊形式蒐集兒童、家長及專家意見，作為公共政策的溝通平台，並以「冒險刺激五感體驗」為設計核心，融合自然地貌與鹽水「月津」、「月兔」的文化意象，打造多元分區遊戲空間，包括「月之森林擺盪區」、「月之丘自然探險區」及設有3座超高溜滑梯的「月之高塔冒險區」，滿足不同年齡層孩子探索、挑戰與活動的需求。

同時，公園兼顧「滯洪、生態、休憩」3大功能，採用自然材質與多孔隙設計，落實生態友善措施，強化環境韌性與雨水滯洪能力，並促進自然棲地復育，展現永續公共空間價值。

臺南市工務局表示，鹽水區特色公園面積約2.5公頃，其中遊戲場約0.6公頃，並透過綠色動線規劃，串聯周邊自行車道與烏樹林糖廠、新營糖廠、鐵道地景公園等溪北重要景點，鼓勵民眾使用低碳運具、進行地方微旅行，打造全齡友善、具在地特色的綠色交通與休憩網絡，也因此榮獲「2025第4屆亞太暨臺灣永續行動獎」肯定。

結合鹽水在地文化與自然冒險元素的「鹽水區特色公園」，今日正式啟用，成為溪北地區指標性的大型特色公園之一。（臺南市政府提供）

公園兼顧「滯洪、生態、休憩」3大功能，採用自然材質與多孔隙設計，落實生態友善措施，強化環境韌性與雨水滯洪能力。（臺南市政府提供）