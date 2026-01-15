結合在地農產與稻米，後龍鎮農會推特色米餅盼行銷農產。(記者蔡政珉攝)

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣後龍鎮栽植不少農作物，除了知名的西瓜、番薯、花生，近年來不少農民也開始栽種小番茄、藍莓等作物。不過，後龍鎮農會考量鎮上盛產的稻米因國人飲食習慣改變，食米量逐年降低，故將農產結合製作成米餅，推出番茄、藍莓與蚵仔酥口味米餅。

後龍鎮農會表示，後龍鎮整年度稻作面積大概約1500公頃，包含擁有產銷履歷、稻作專區的稻米，但因如今國人飲食習慣變化導致食米量逐年降低，為了尋找新出路、推廣米製品，農會跟專業的米製品代工廠合作研發三種產品，讓後龍稻米的米香後龍農產品搭配成為米點心。

廣告 廣告

後龍鎮農會指出，番茄口味米餅主打清爽酸甜是開胃首選，藍莓口味米餅則果香馥郁、輕脆迷人，蚵仔酥米餅讓人感受海味鹹香。後龍鎮農會也規劃在24日農民節當天舉辦米餅發表會，展現嚴選在地好米結合創意口味製作的特色米香脆餅。

結合在地農產與稻米，後龍鎮農會推特色米餅盼行銷農產。(記者蔡政珉攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

中市國小師遭控不當管教又回任！疑報復學生忘寫名字 將95分改0分

內行人也不敢買！修車師傅點名11款SUV「買了必後悔」

獨家》核三廠長交接揭「再運轉」期程 2年內提安檢報告申請重啟

黃國昌訪美回國仍批賴政府軍購 AIT罕見「1動作」公開狠打臉！

