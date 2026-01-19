結合地方創生 台南溪北規劃5糖鐵主題路線、新營糖廠都更開發帶動地方發展

立委陳亭妃(右三)考察新營糖廠廠區開發。(記者楊金城攝)

〔記者楊金城／台南報導〕台糖新營糖廠廠區29.9公頃都更開發規劃，受到新營地方重視，立委陳亭妃召集立法院經濟委員會今天(19日)現地考察，廠區初期優先開發區不但納入科技體驗的親子共融遊戲場，台糖並提出結合地方創生的5條溪北糖鐵走讀主題路線，短期進行糖鐵路廊優化，中長期目標復駛糖鐵成為觀光亮點，敲定交通部鐵道基金會補助市府執行復駛糖鐵五分車可行性評估的規劃費。

新營糖廠廠區土地閒置超過20年，開發停滯，台南市都市發展局今年啟動都更開發規劃，將依「產業專區」、「糖業文化專區」等分期分區開發，引進民間資源，台南市經濟發展局提出地方創生的「溪北糖鐵廊帶振興前導計畫」，台糖提出溪北5條糖鐵走讀主題路線。

陳亭妃說，新營糖廠的開發延宕許久，溪北地方期待廠區都更開發、糖鐵串聯帶動地方發展，未來也一定要成功。其中，在優先開發區內的科技體驗遊戲場將以「親子科技互動城堡」作為規劃主軸，除保留糖鐵文化與產業記憶，更要增加親子共融空間，把AI科技體驗與糖鐵文化結合，讓歷史場域不只是被保存，而是變成能學習、能互動、能反覆造訪的生活場景，成為溪北發展亮點。

台糖土地開發處處長張榮吉表示，廠區西南側接鄰新營延平路的優先開發區將作為「產業專區」，但在停車場、特色公園科技體驗親子遊樂場和社福用地的變更、配置上仍有疑慮，台糖在2週內將提方案再與南市都發局協商。

台糖現有新營、後壁烏樹林行駛觀光五分車，提出「台南市糖業鐵道盤點暨串聯相關文化產業觀光資源規劃」報告，短期對溪北5條糖鐵走讀主題路線進行路線調查研究及優先路線規劃設計、路廊優化和品牌行銷，中長期與台南市合作推動可行性評估、爭取地方創生補助、復駛糖鐵五分車，打造糖鐵加鐵馬的的旅遊亮點。

台南溪北有36條糖鐵路線，台糖盤點後有15條路線可串聯規劃出5條主題路線，有菁森水語之路(新營至後壁長短樹)、田園藝境之路(新營至嘉義布袋、台南學甲、柳營果毅後)、糖詩鹽韻之路(學甲宅子港至布袋)、鐵支花徑之路(後壁烏樹林、東山頂窩)、蕭壠創藝之路(佳里、學甲、北門、七股、西港)。

台糖新營糖廠廠內初期優先開發區有歷史建築。(記者楊金城攝)

台糖盤點台南溪北36條糖鐵路線，提出結合地方創生的5條溪北糖鐵走讀主題路線，目前新營五分車園區有勝利號客車行駛。(記者楊金城攝)

