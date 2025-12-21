結合宮廟文化 保庇天后王彩樺教用路人如何趨吉避兇

〔記者蔡文居／台南報導〕為強化用路人風險意識，交通部公路局跳脫傳統方式，結合在地宮廟文化，今天在台南祀典大天后宮舉辦「用路人風險意識快閃活動」，邀請「保庇天后」王彩樺參與宣導，針對用路人常見的風險行為進行交通安全觀念宣導，共同營造駕駛人與行人安全的用路環境。

王彩樺擔任公路局宣導代言人，結合電音三太子在台南祀典大天后宮廣場高歌熱舞，帶動現場氣氛。(記者蔡文居攝)

今天上午，王彩樺擔任公路局宣導代言人，結合電音三太子在祀典大天后宮廣場高歌熱舞，帶動現場氣氛。包括交通部次長林國顯、大天后宮主委張文輝等人出席。活動吸引眾多民眾參與，現場氣氛熱絡，透過精彩的演出、互動問答與趣味宣導，以輕鬆、通俗易懂的方式，傳遞正確的交通安全觀念。

公路局表示，依統計資料分析顯示，今年1-8月中，40-64歲用路人常見的交通事故肇因為「行人穿越道路風險」、「分心駕駛」、「闖紅燈」、「酒駕」及「患病或服用藥物(疲勞)駕駛」。提醒用路人，過馬路要走斑馬線，不要貪圖一時方便直接從路段中穿越；駕駛車輛也不要使用手機，應該保持專注力，更不可以為了求快而闖紅燈，也不可以疲勞駕駛及酒後駕車。

交通部公路局跳脫傳統方式，結合在地宮廟文化，在台南祀典大天后宮舉辦「用路人風險意識快閃活動」。(記者蔡文居攝)

交通部次長林國顯表示，民眾在忙碌生活中更應留意自身行為與身心狀態，這次結合宮廟場域與在地親和力的宣導方式，讓交通安全觀念貼近日常生活，鼓勵用路人遵守交通規則、不心存僥倖，共同守護自己與他人的用路安全。

