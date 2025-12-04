結合愛與科技的處方箋：從街友、移工到植物人義診

慈濟人醫會已持續22年的移工義診，圖為臺北車站義診。黃祥麟醫師提供

慈濟人醫會投入義診近三十年，12月4日在台灣醫療科技展現場，參與義診超過二十餘年的黃祥麟醫師及謝金龍醫師前來分享義診點滴。

黃祥麟醫師以「愛的處方箋：從街友到移工的行動醫療」為題，談起九二一地震時，他沒能為房舍倒塌的阿嬤做假牙，心中留下遺憾，這個陰影種下了日後，再困難，也要幫街友做假牙的因緣。北區人醫會早年即在萬華地區為街友義診，當時街友也有假牙的需求，直到2002年，終於募集到一輛牙科巡迴醫療車，是用三噸半的貨車改造的，黃祥麟終於如願啟動為街友做假牙的診療服務。人醫會每隔一、兩週，便開著「牙科巡迴醫療車」到萬華服務，有時艷陽曬得人車發燙；有時暴雨傾盆襲擊。但不管什麼天氣，街友來做假牙，身上總掛著大包、小包，所有家當都揹過來。那三年，黃祥麟醫師風雨不息的為上百位街友製作假牙。

黃祥麟醫師分享「愛的處方箋：從街友到移工的行動醫療」。

慈濟人醫會也為移工定期義診，已經持續22年了。每次都包含內科、眼科、中醫科、牙科、耳鼻喉科、皮膚科、身心科等「多科別」義診，甚至還有婦科超音波檢查。也曾在移工義診中協助病情較嚴重的移工看診、轉診。最讓黃祥麟等醫師感動的是，多年義診下來，移工來看診時也自動自發捐錢、捐竹筒給慈濟。黃醫師也邀約他的醫師兒女來義診，「我跟兩個孩子說，你們來義診就是最好的父親節禮物。」

謝金龍醫師分享「發心如初，臺東不遠：身心障礙者及植物人的牙科診療」

「現在我們也跟陽明交通大學林元敏教授帶領的『數位牙科巡迴車』合作，只要一個多小時，就可以幫移工完成假牙製作。」從二十年前三噸半的陽春巡迴醫療車，到現在結合科技的數位巡迴車，唯一不變的是，愛，讓昂貴的牙科服務，不再是遙不可及的奢望。

每次為植物人或重度身心障礙者床邊牙科義診時，都是一組六人的團隊服務一位病人。謝金龍醫師提供

