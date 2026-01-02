結合政治哲學與武俠文學 薛兆基：尊嚴才是民主起點

薛兆基在個人臉書結合政治哲學與武俠文學的敘事形式，重新詮釋民主價值。 圖：薛兆基競選總部/提供

[Newtalk新聞] 在藍綠對立高度僵化、選戰語言日益制式化的政治環境中，公共討論正逐漸失去對「人」本身的關注。高雄市左營楠梓區市議員參選人薛兆基近日提出一套不同於傳統選戰論述的政治表述方式，以「人有尊嚴、人要參與、人該承擔」為核心，結合政治哲學與武俠文學的敘事形式，重新詮釋民主價值，試圖為當前政治困境提供新的思考出口。

薛兆基指出，當前政治若只剩立場對立與口號動員，人民終將被迫退居旁觀者的位置，民主也會逐漸流於形式。他強調，民主政治的根本不在於權力如何分配，而在於制度是否真正尊重每一個人的尊嚴，並讓人民有實質參與公共事務、共同承擔社會責任的空間。

廣告 廣告

這套理念並非以抽象政治語言呈現，而是轉化為一段結合現代社會隱喻與古典武俠精神的江湖故事。連載於薛兆基個人臉書的小說，開篇即描寫「亂世如夜，天穹低垂。江湖不再論門派，只剩立場；不問是非，只問站隊。」直指當代公共空間中價值混亂、立場先行的現象，引發讀者對現實政治的對照與反思。

故事中的「書生」，行走於妖氛瀰漫的城郭之間，所守護的不是權位與功名，而是三句信念：人有尊嚴、人要參與、人該承擔。薛兆基表示，這正是他所主張的民主路徑，尊嚴是政治的起點，參與是民主得以運作的關鍵，而承擔則是社會得以長久運行不可或缺的條件。

小說中登場的多位角色，也各自對應民主社會中的不同公共角色。文學廚娘象徵基層治理與民生基礎，大將軍映照政治權力應為弱勢而用，花藝師代表制度所應提供的安全感與希望，而大法師則提醒，真正的權威不是命令，而是對人心的節制與叮嚀。

在故事的高潮，判官筆清算因果、殺豬刀斷惡念，小說點出一個重要隱喻：制度與工具本身沒有善惡，關鍵在於掌握權力的人是否仍保有良心與責任。書生直到最後才拔劍，而那柄劍「未開鋒，名曰人心」，象徵人民一旦站出來，民主便不再只是制度設計，而是具體可實踐的行動。

小說結尾寫道「狂風大雨，撐過了，陽光不是賞賜，是人民本就該有的。」薛兆基認為，這既是一段文學性的收束，也是對民主價值的政治宣言。他強調，政治不應只是菁英之間的權力競逐，而應回到人民的生活現場，成為每一個人都能理解、參與並共同承擔的公共事務。

將政治理念透過文學形式呈現，薛兆基表示，並非逃避現實，而是希望以文化語言重新打開公共討論的入口，讓抽象的民主價值變得可感、可讀，也再次提醒，政治的存在，終究是為了人。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

林岱樺形象影片深情告白 以三大護國產業點亮城市之光

回顧十年政務官、十年立委 賴瑞隆廣告短片放眼高雄下個黃金十年

薛兆基(左)將政治理念透過文學形式呈現，希望以文化語言重新打開公共討論的入口。 圖：薛兆基競選總部/提供