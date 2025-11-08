結合旅遊資訊與體驗 屏東勝利星村新地標「屏感覺所」啟用
〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東旅遊熱點勝利星村創意生活園區，近來啟用結合旅遊資訊與五感體驗的新地標「屏感覺所」，此處不只是旅遊服務中心，也像是一座「屏東旅行的製造所」，讓每位旅人都能從感官出發，重新發現屏東縣之美。
不論是想短暫停留，或計畫展開深入南國的長途旅行，都可以先到「屏感覺所」一遊，坐在木桌邊啜飲一口帶著海風氣息的港口茶，或嚐一杯以屏東特產水果為基底調製的季節限定氣泡飲品，都能先體驗屏東的味道。
館內設計以「感覺」為主題，讓旅人能透過視覺、味覺、嗅覺與聽覺，從心開始體驗屏東的魅力。明亮開放的閱讀區提供多本旅遊書籍與地方刊物，讓人可輕鬆翻閱、隨興發想下一趟旅程；展示區則陳列了屏東在地好物與職人品牌，從可可巧克力、屏東盛產果物，到精緻伴手禮，處處都展現出屏東溫暖而多彩的土地記憶。
除了沉浸式體驗與商品推薦，「屏感覺所」同時提供旅遊諮詢、台灣好行路線指引、免費Wi-Fi與充電站服務，是一處集結便利與溫度的旅遊中繼站，同時也不定期舉辦屏東在地業者的手作工作坊、講座與旅遊分享活動，成為串聯在地創意與觀光推廣的重要平台。
位於屏東市勝利路137號的「屏感覺所」，位處勝利路與中山路交會口，距離屏東火車站騎乘YouBike僅需六分鐘。營運時間為每日上午11點至晚上8點。更多館舍最新活動與旅遊情報，可追蹤官方FB及IG。
