結合書展影展表演 高雄9月迎台灣國際兒少嘉年華

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（中央社記者張已亷高雄10日電）台灣國際兒童及青少年嘉年華將於9月在高雄登場，以書展、表演藝術、影展等3大活動為主軸。文化部表示，此次嘗試連結跨領域文化表現形式與兒少對話，歡迎民眾屆時走入嘉年華。

文化部、高雄市政府與法國在台協會等單位，今天下午在高雄市立圖書館總館，舉辦「2026年台灣國際兒童及青少年嘉年華」宣告記者會，眾人持手舉牌、高喊「一起閱讀一起玩，歡樂氣氛嗨起來」等口號，宣告活動正式起跑。

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文化部政務次長李靜慧表示，此次首度嘗試整合書展、表演藝術及電影，希望透過各種不同載體，讓民眾享受閱讀樂趣，以及體會文化藝術的力量，並希望為民眾送出一份有地方特色、國際視野及為兒少思考的「大禮」。

李靜慧說，過去10年來，高雄以「城市書展」發掘探討在地閱讀等議題，「這是文化部能學習的方法」，因此這次嘉年華特別規劃「城市區」，期盼透過閱讀理解這塊土地，以及理解活動主辦場地的歷史脈絡與文化特色。

文化部說明，活動將於9月23日至27日，在高雄展覽館與喜樂時代總圖店舉辦，以「未來世代書展」、「Young Boom！劇場」及「Tiffi 外送中兒少影展」等3大活動為主軸，由高雄市政府和法國在台協會，分別擔任主題城市和主題國，提供兒童及青少年多元、跨域的藝文體驗。

文化部表示，自6月至9月間，將陸續於高雄市內舉辦逾30場閱讀推廣及影展活動，預先為嘉年華暖身，另為鼓勵民眾參與書展，文化部推出「門票全額抵用金」、「文化幣點數放大」等措施，歡迎民眾屆時到場走入嘉年華。（編輯：李錫璋）1150610