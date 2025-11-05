結合桓鼎、佐茂技術！這家跨足微電車市場 綠能移動新篇章啟動

財經中心／余國棟報導

TUKU MomoRex 微電車「霸萌女主系列」五色亮眼登場 。（圖／台端）

本土品牌推動綠色移動有新方向，致力推動電動二輪與綠能移動解決方案的台端興業（3432）宣布正式發表全新微電車-TUKU；TUKU的登場，不僅象徵台端集團在電動二輪市場的全新布局，該公司近年積極發展「綠能×智慧移動×永續科技」三大核心事業，旗下品牌橫跨電動輔助自行車、微電車與智慧通勤載具，包含SOKER、ASPADZ、COSWHEEL、DUKY、TUKU等。

TUKU由台端興業主導開發，結合桓鼎集團（5543）旗下統量科技與佐茂科技（7854）的電子與機構整合能力，完整導入國產化的電控與電池模組技術。全新世代車款採用自主研發電控系統，具備高效能與低能耗的平衡表現，續航、安全與穩定性皆達市場同級頂規。

廣告 廣告

車體設計上，TUKU以輕量化結構與年輕化造型為主軸，董事長陳帝生表示，搭配可換式電池系統，鎖定都會通勤與短途代步族群。品牌強調「Made in Taiwan」的整合實力，從零件供應鏈到製造工藝皆為本土團隊自主完成。

台端興業此次同步亮相的首款主打車款-TUKU MomoRex 微電車「霸萌女主系列」，結合高效電機、輕量化鋰電池與智慧化功能，打造女性友善的都市微電車新典範。其流線車身搭配星空黑、晴空藍、蜜桃粉、奶油白與星辰銀等五款精緻配色，烤漆質感細膩且具視覺張力，展現出都會女性專屬的自在與品味。內建藍牙智慧解鎖、高亮度儀表與全LED燈光系統，讓出行更具科技感與便利性。在騎乘體驗上，MomoRex注重安全與舒適的平衡。低座高設計、輕省中柱、記憶棉坐墊與前後液壓避震系統，讓女性用戶即使穿高跟鞋也能輕鬆駕馭。車輛總重僅60公斤、續航可達50公里。

同時，台端集團也宣布正式啟動「經銷商加速器（Dealer Accelerator）」計畫，為TUKU品牌注入新成長動能。此計畫除提供優質產品外，將以系統化方式強化經銷夥伴的行銷與營運能力，建立品牌與通路共創的合作機制。並提供行銷工具包與數據分析支援。TUKU期盼透過此計畫，讓經銷商成為品牌價值的延伸者，共同打造具競爭力的電動二輪生態圈。

TUKU計畫每年推出3至5款新車，涵蓋都會通勤、親子共乘與戶外休閒等多元用途車型。董事長陳帝生進一步指出，品牌同步擴張體驗據點與百貨櫃位，打造「看得到、試得到、買得到」的一站式體驗；目前全台多處據點正積極籌備中，台端9月營收為0.15億元，年增266.97%，預計明年將完成北中南主要城市的體驗網絡佈局，將可為營運動能再注入活水。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

散熱新星邁萪！越南設新廠衝刺產能 11／21轉上市掛牌

國際盤勢／投資人憂AI泡沫加劇 費半崩逾3%日韓股齊跌！

台股盤前／AI泡沫警鐘輝達重挫！美股全面潰敗 台股開盤恐再殺一波

籌碼／外資一週賣超140億 它有合併題材還被倒近23萬張！

