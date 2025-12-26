結合森林鐵道與櫻花美景 阿里山賓館推春節住宿優惠

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者邱嘉琪／嘉義報導】因應2026年農曆春節連假長達9天，阿里山國家森林遊樂區內的阿里山賓館規劃多項春節期間住宿與旅遊配套，結合自然景觀、森林鐵道及在地特色，提供旅客春節假期前往高山度假的新選擇。

阿里山賓館表示，自2026年2月14日至2月21日（初五）期間入住，旅客可享自助式早餐與晚餐，並使用房客專屬大廳咖啡下午茶服務，同時加贈新春限定「Win-Win森林密馬」福袋。該福袋以春節祝福為設計概念，內容包含阿里山茶禮盒、嘉義方塊酥燈籠禮盒及香氛隨行用品等。

2026年2月14日至2月21日初五入住阿里山賓館贈「Win-Win森林密馬」春節福袋，獻上馬年勝利與好運。(圖／業者提供)

近年阿里山持續受到國際旅遊媒體關注，包括百年林業鐵路入選《紐約時報》年度必訪景點，並獲《孤獨星球》（Lonely Planet）列為推薦旅遊路線之一，吸引國內外旅客造訪。阿里山賓館總經理王覺非指出，隨著春節假期接近，住房需求逐漸升溫，目前春節期間訂房率已接近七成，外籍旅客人數亦較去年同期成長。

迎接馬年第一道曙光，可先到祝山車站觀賞日出，再步行大約10分鐘到360無死角、視野更開闊的小笠原山迎日出美景。(圖／業者提供)

隨著冬末初春來臨，阿里山園區內多種櫻花陸續綻放，台18線公路及園區沿線可見山櫻花點綴山林景致。賓館同步推出櫻花季住房方案，即日起至2026年1月31日前預訂指定櫻花主題房型，可享早鳥優惠，並提供賞櫻隨行配套，鼓勵旅客提早規劃春季行程。

即日起至2026年1月31日止預訂阿里山賓館「櫻花主題房」套房可享優惠。(圖／業者提供)

阿里山賓館也指出，春節期間除賞花外，旅客可搭乘林業鐵路前往祝山、小笠原山一帶欣賞日出景觀，透過接駁交通安排，體驗森林鐵道與高山日出的特色行程，感受阿里山清晨雲海與群山交織的自然景致。

賓館表示，相關春節住房與櫻花季方案已開放預訂，實際內容與適用條件將依官方公告為準。