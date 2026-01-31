結合民間力量關懷源源不絕 115年暖心蘆竹寒冬送暖登場

桃園市副市長蘇俊賓於寒冬送暖愛心關懷活動中，感謝民間團體攜手投入公益，為弱勢家庭送上溫暖。





「蘆竹區115年度愛心關懷活動」31日於南崁五福宮藝文中心3樓舉行，桃園市副市長蘇俊賓出席表示，今日活動特別邀請心燈教養院師生擔綱開場演出，他們積極練習，展現自信站上舞台、讓大家看見他們的成長，這正是寒冬送暖「不只給予、重視培力、更提供舞台」的具體展現。市府團隊也將持續精進施政與服務品質，攜手地方讓桃園更溫暖、更有力量。

蘇俊賓副市長在社會局副局長蔡逸如、蘆竹區長李岳壇陪同中與會，市議員張桂綿、錢龍、許清順、南崁五福宮主任委員邱進賢、榮譽主委陳宗賢、國際獅子會300B-3區總監徐聰明等均到場參加。



桃園市副市長蘇俊賓出席「蘆竹區115年度愛心關懷活動」。

蘇俊賓指出，南崁五福宮長期以來不只是地方信仰中心，更是蘆竹區重要的愛心據點，讓大家有很優質的場域進行各項公益活動，而在地里長們也是寒冬送暖中關鍵的一環，協助將救濟與物資即時送到需要的家庭。今天還有獅子會、同濟會、扶輪社等夥伴出錢出力，一同參與這項愛心送暖行動，與市府一同為地方注入穩定而長久的正向力量。

蘆竹區長李岳壇表示，年終寒冬送暖時節，市府攜手民間團體共同關懷弱勢家戶與獨居長者，將社會溫暖送到需要的角落。今（115）年蘆竹區以「暖心蘆竹．愛永流傳」為主題，整合在地公益資源，透過跨單位合作提供750份關懷物資，持續強化社會安全網。

