結合永續理念主軸 「熟齡商機 女力三重奏」公益講座分享斜槓人生





以推廣永續理念與城市交流為核心的「赫曼咖啡烘焙體驗工廠 HOLD MIND」，16日攜手《青春出發 斜槓人生》系列公益講座承辦單位─愛情可樂糖公關吳雅閔總監，舉辦結合永續理念、公益行動與人生交流的歲末公益講座，活動在溫暖熱絡的氛圍中圓滿落幕。

赫曼咖啡總經理王進忠表示，活動以「城市交流 × 公益推廣 × 永續理念 × 女力故事」為主軸，從生活出發，串聯工作、旅遊、美食與咖啡文化，讓善意在城市中流動。

歲末公益講座在溫暖熱絡的氛圍中圓滿落幕。

活動由王進忠總經理親自導覽「ESG 咖啡觀光工廠」，帶領民眾走進 2025 年雙十國慶指定咖啡工廠，實地了解低碳節能與永續生產流程，讓永續成為可實踐的日常。隨後的手沖咖啡與拉花體驗，讓參與者感受職人精神與細緻生活。

重點講座「熟齡商機 × 品牌行銷」由王進忠總經理與許家郁老師聯合主講，從品牌故事、市場定位與熟齡趨勢切入，現場互動熱烈。接續的女力分享由愛情可樂糖公關吳雅閔與謝汶霖老師，分享斜槓人生、創業歷程與 FB 創作者獎金實務技巧，引發高度共鳴。

本次活動落實公益行動，赫曼咖啡捐出咖啡禮盒進行公益義賣，並串聯黃仁勳先生喜愛之牛肉麵名店「牛耳」姊妹品牌─牛閣精緻麵館共同響應，傳遞歲末溫暖。協辦單位包括問泥姐工作室、航向世界旅遊 鄉野旅行社（蔡孟谷），共同注入多元生活能量。

公益贊助單位包含 Biobunban 君邦生物、極之好味 The Best Way（新竹巨城店）、牛閣精緻麵館、宜果國際、大王檸檬汁、林霸 543 良品集；其中林霸 543 良品集設置下午茶 Bar，極之好味由型男主廚 楊華志 準備餐盒。賓律租賃公司亦提供曾接送李安導演之賓律豪華保母車展示，成為亮點。

活動由主持天王王國欽與壹電視婚禮主持天后吳雅閔聯手主持，並吸引許家郁（SweetGift）、東蛙池塘、帆帆貓等部落客與創作者參與。主辦單位同時預告系列第二場將於板橋舉辦，持續推動公益與人生探索。



