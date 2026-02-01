結合法規宣導與自然手作 大寮戶政「海岸田邊的戶政時光」登場

走出櫃檯、走進田野，在水圳田邊間，戶政服務也能很有溫度；大寮戶政事務所於卅一日設攤轄內「山仔頂水圳步道」和大家一起戶政尋寶拿獎品，臉書按讚玩手作；體驗別開生面「海岸田邊的戶政時光」，在輕鬆愜意的週末午後，收穫實用知識與生活樂趣。(見圖)

主辦單位今(一)日說明，活動現場只要戶政答題或參與大寮戶政臉書按讚的朋友們，就可以挑戰「戶政知識通拼圖」桌遊、「戶政寶藏圖」尋寶、「企鵝破冰答題」等互動關卡，透過拼圖桌遊合力拼出正確圖示，緊接著快問快答就能拿到戶所精心準備的實用小物，如果想要試試自己的好運也可以參加「戶政尋寶圖」手指尋寶終點答題。除了單人挑戰遊戲學法令外，也可以兩人組隊參加「企鵝破冰答題」，獲勝者和參加者都能獲得不同的宣導好禮，兩人輪流敲打破冰，站在冰原上企鵝只要不掉落就是贏家，現場氣氛緊張好玩又刺激，透過輕鬆的互動遊戲，讓民眾了解正確的戶籍遷徙觀念，避免因不熟悉法規而影響自身權益。

大寮戶政主任楊美玲表示，為了拉近戶政機關與民眾的距離，讓服務不再只是櫃檯裡的行政作業，而是能走進民眾生活、傳遞正確法治觀念，成為陪伴社區、守護民眾權益的貼心鄰家好夥伴；大寮戶所應NGO團體「初冊文化」邀請參加文化部「海岸田邊的兌夢人」市集活動，在轄內中興里中正路的「山仔頂水圳步道」設攤諮詢、宣導戶政法令和便民服務。戶所跳脫傳統宣導框架，巧妙結合自然生態、手作體驗與戶政業務闖關遊戲，設計了有趣的尋寶圖、桌遊拼圖等遊戲，更搭配街頭藝人手作分享，要讓現場參加的民眾走入自然、親近戶政，在輕鬆愜意的週末午後，加強推廣最新戶籍法規與反詐騙觀念，簡單上手不再生硬。

除了知識補給外，民眾只需在現場完成臉書互動任務，就可免費參加療癒人心的手作時光，由具有街頭藝人身分的楊主任帶來三場次的「手作體驗課程」，內容涵蓋「永生花擴香石」、「皂黏土和果子捏捏樂」以及「極簡風手塑水泥盆」；名額有限，讓大人小孩都能在自然環境中，動手創作、留下專屬的回憶。

大寮戶政將民眾最常忽略卻攸關權益的戶籍規定，轉化為寓教於樂的遊戲內容，重點宣導項目包括國人出境相關規定：出境兩年以上應辦理遷出登記；出境未滿兩年，亦得依當事人出境事實辦理遷出登記。面對詐騙手法不斷翻新，特別也提醒民眾，戶政事務所不會以電話語音通知民眾領取文件，對於接獲要求操作提款機或匯款之可疑來電和訊息，務必保持冷靜，立即撥打一六五反詐騙專線求證。