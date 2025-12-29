結合漢服推廣宗教文化觀光台灣寺廟文化藝術節文武廟熱鬧登場

台灣寺廟文化藝術節文武廟熱鬧登場，副縣長王瑞德代表縣長許淑華出席活動。(南投縣府提供)

▲台灣寺廟文化藝術節文武廟熱鬧登場，副縣長王瑞德代表縣長許淑華出席活動。(南投縣府提供)

由南投縣政府主辦的「台灣寺廟文化藝術節」，二十八日在日月潭文武廟熱鬧開幕，活動以「推廣宗教寺廟建築與文化」為主軸，創新融合漢服文化、宗教建築美學及多元互動體驗，吸引民眾走進寺廟，近距離欣賞傳統建築之美，成功打造兼具文化深度與觀光吸引力的特色活動。

這項活動邀請文化推廣代表，身著古裝漢服，上午先到埔里地母廟巡禮，下午再到日月潭文武廟舉辦開幕式，身著古裝的民眾，出現在廟中，宛如時光倒流，不僅引起遊客注目，優雅漢服襯托寺廟的建築，另有一番風情。

副縣長王瑞德代表縣長許淑華出席活動表示，南投縣山川秀麗、寺廟眾多，建築精美雅緻，希望遊客來寺廟觀光時，能穿著融入文化氛圍的服飾，是一種沉浸式體驗寺廟之美，一方面可提升觀光經濟產值，也讓遊客留下深刻印象；如同縣府推動原住民服飾般，設計成日常流行服裝，展現民族特色與文化榮耀感。

王瑞德強調，這是首次嘗試透過年輕人對漢服的喜愛，推廣宗教文化活動，未來將進一步提升南投眾多特色寺廟的信仰傳承與觀光價值。

台灣寺廟文化藝術節，展現服飾美學之外，也和宗教建築相映成趣，縣府希望未來結合日月潭遊湖行程，透過影像記錄與社群分享，呈現湖光山色與傳統文化的獨特魅力，進一步宣傳南投宗教文化之美。

活動現場設有特色市集、街頭藝人表演，並提供民眾免費體驗漢服，讓參觀者穿上傳統服飾走入寺廟空間，親身感受文化與建築的融合。此外，還安排花鈿妝容體驗、古代投壺遊戲及宮燈彩繪等傳統互動活動，讓民眾從視覺、遊戲與手作中，探索傳統文化的樂趣與魅力。

縣府表示，透過本次藝術節，以創新方式詮釋宗教文化，吸引年輕族群及家庭走進寺廟，讓寺廟不僅是信仰中心，更成為文化體驗與觀光推廣的重要場域，提升南投宗教文化的能見度與吸引力。