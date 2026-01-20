結合漢服文化！ 北市榮町商圈「漢衣相逢」聯誼活動

臺北市中正區公所規劃「漢衣相逢，榮町漫遊」單身聯誼活動，結合漢服文化體驗、榮町商圈街區特色及2026台北燈節期間城市氛圍，打破傳統制式聯誼模式，為單身民眾打造能真正互動交流的聯誼體驗。活動訂於115年3月14日下午1時至6時於歷史建築「衡陽35」舉辦。

中正區公所115年單身聯誼活動，主題是 「漢衣相逢 榮町漫遊」。（圖／中正區公所官網）

活動地點「衡陽35」位於中正區衡陽路35號，是1912年於繁華榮町落成的歷史建築。中正區公所表示，本次活動以「有情境的交流」為核心設計，透過換裝漢服、引導式互動與分組交流，讓參與者在自然的互動過程中認識彼此，而非僅以短時間配對或表格式聊天為主。活動節奏經過規劃，避免匆促與尷尬，讓單身民眾有充分時間聊天、觀察與交流。

廣告 廣告

活動過程中安排參與者走入榮町商圈街道與榮町漫市集周邊環境，結合燈節期間的街區景觀與人潮，讓交流不只發生在室內空間，也延伸至城市街區。透過漫遊與共同體驗，參加者將齊聚於國際認證綠色永續餐廳JIAMI呷米餐廳享用豐盛下午茶，增加互動話題，讓聯誼過程更貼近日常生活情境。

中正區公所表示，近年觀察到單身族群對聯誼活動的期待，已不僅止於「認識新對象」，而是希望在輕鬆、有內容的活動中自然建立互動與好感。本次活動特別結合文化體驗與街區特色，讓參與者在參與活動的同時，也能感受中正區與榮町商圈的城市魅力。

活動重視參與者的安全、秩序與個人隱私，全程將由工作人員進行引導與控管，相關配對與後續聯繫亦將依尊重個人意願之原則辦理，不於現場公開結果，讓參與者能在無壓力的狀態下完成整體聯誼體驗。線上報名時間自115年1月23日起至115年2月3日或額滿為止，年滿25歲以上，設籍、居住、工作或就學於臺北市之單身男女，總計30個名額，男女各15人，免參加費用。報名參加者如符合資格，後續將由執行單位進行遴選與e-mail通知，活動結束後特別加碼於同場聯誼相識並結婚者提供精緻小禮品。

延伸閱讀

影/彰化車禍撞爛瞬間曝！轎車「傷可見骨」 客運車頭消失一半

大寒冷氣團來襲！國健署警告：錯誤進補恐加重心血管負擔

中日交惡…陸客減少赴日衝擊百貨業績 日媒估利潤將減超2成