結合生態與人文 內柵國小打造「綠讀山水」課程

內柵國小「綠讀山水課程」查詢定位點 (教育局提供)

內柵國小「綠讀山水課程」舊百吉隧道 (教育局提供)

內柵國小「綠讀山水課程」植物的介紹 (教育局提供)

為深化學生對家鄉自然環境的認識，並將環境保護意識落實於學習歷程中，桃園市大溪區內柵國小持續推動具校本特色的「綠讀山水課程」。五年級師生前往知名的百吉林蔭步道進行戶外教學，透過實地踏查與體驗活動，引導學生親近山林、認識生態，培養珍惜鄉土與守護環境的行動力。

百吉林蔭步道為內柵國小五年級校訂課程的重要學習場域。步道過去為軍事管制道路，隨著時代轉變，逐步轉型為兼具生態教育與休閒功能的親山步道，亦成為認識大溪低海拔山林生態與地方歷史的最佳戶外教室。課程中，學生學習辨識步道沿線的指標性樹種與蕨類植物，觀察季節性林相變化，並討論人類活動對自然環境與永續發展所帶來的影響，強化公民意識。

廣告 廣告

課程設計融入多元體驗活動，其中「感官體驗站」引導學生放慢腳步，運用視覺、聽覺、嗅覺與觸覺，感受植物氣味、泥土觸感，以及鳥鳴、溪流與林間風聲，培養細緻的自然觀察力；「在地人文解密」單元則結合百吉地區的歷史脈絡，介紹早期軍事管制背景與大溪觀光發展歷程，讓學生從環境變遷中理解先民生活智慧，深化對家鄉文化的認同。

內柵國小表示，透過「綠讀山水課程」，期望孩子不僅看見家鄉山水之美，更能從親身體驗中體認自然資源的珍貴，將愛護環境轉化為日常行動。校長王碧禛指出，環境教育應從生活周遭出發，讓學生在走讀土地的過程中，培養尊重生命、珍惜自然的價值觀。未來學校將持續深耕校本環境課程，陪伴學生成為具備環境素養的行動者。