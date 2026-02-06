結合生活機能 中市第二市場停車場附屬店鋪啟用 邀民眾來喝咖啡逛市集

台中市第二市場停車場-興中-附屬店鋪2月7日營運並推出優惠活動-歡迎民眾前往。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】來停車場停車不稀奇，還能喝咖啡、逛年貨市集！台中市第二市場停車場(興中)附屬空間中區親子館即將啟用，位於一樓的兩個店鋪7日起提前推出系列暖身活動，市民期待的特色咖啡館與主題室內市集接力登場，迎接農曆春節還規劃「年貨微市集」，提供民眾採買年貨，感受節慶熱鬧氣息，交通建設結合生活機能與公共服務，為中區增添城市活化新亮點。

交通局長葉昭甫表示，台中第二市場已超過百年歷史，一直是中區重要的生活與飲食聚落，承載多代台中人的城市記憶，為翻轉舊城區商機，市長盧秀燕近年來大力招商引資，帶動飯店、百貨商場進駐重現中區榮景，配合都市更新與打造公共建設，市府先行完成的第二市場停車場啟用，有效改善中區停車需求，為停車場附屬空間擴大運用價值，成為公共服務與生活機能延伸場域。

廣告 廣告

葉局長指出，第二市場停車場附屬建物二樓設置中區親子館，打造親子友善的學習與互動空間，為中區家長的育兒福音，一樓兩間店鋪則自2月7日至14日率先展開營運，結合咖啡館與室內市集形式，讓民眾走訪第二市場時，也能同步體驗全新的休憩與消費空間，吸引更多民眾走入舊城，活絡商圈與觀光發展。

「停車場飄咖啡香！」交通局提及，進駐第二市場停車場的咖啡館，為來自宜蘭礁溪溫泉公園的人氣品牌「時間到咖啡館－舞荳咖啡（Time Cafe）」，該品牌以自家烘焙咖啡豆及舒適悠閒的空間風格深受旅人喜愛，強調慢活品味與生活節奏的平衡，希望透過一杯咖啡，讓人們在忙碌日常中找到片刻放鬆時光。

此外，室內市集則分為「親子輕市集」與「年貨微市集」兩階段進行，2月7日至9日登場的是以親子為主題的輕市集，多組親子與手作相關品牌參與招商，包括「恩雅手作坊」的親子拼豆手作、「皓樂童織」的親子指甲彩繪、嬰幼兒手作圍兜與手帕、「WLM atelier」的質感英式髮飾、別針等生活小物攤位，也有採用放牧雞蛋，使用專利氣壓式麵糊製作的健康雞蛋糕「日好食事」等美味輕食迎賓。

交通局表示，首場親子輕市集未演先轟動，特別請來國安一期好宅的青創品牌「氣球物語」，到場進行造型氣球教學與販售，讓小朋友在歡樂互動中留下美好回憶；民眾憑媽媽手冊或寶寶手冊消費，將提供個別攤位優惠或滿額贈。緊接著2月10日至14日主打「年貨微市集」，精選年節相關攤位營造質感市集，方便民眾採買後，直接提著豐盛年貨到停車場。

馬年開始，第二市場停車場即展現超人氣，葉局長指出，「停車場也能很潮！」，多項市集活動自2月7日起持續至2月14日，歡迎市民朋友攜家帶眷前來第二市場停車場附屬空間，感受咖啡香與市集人情味，為舊城區帶來嶄新的發展新動能。