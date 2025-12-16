結合產業文化體驗農業之美 「花彩繽紛 薯香后里」12/20-21登場

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】臺中市后里區年度重要農業盛事 「馬鈴薯暨花卉產業文化活動」 即將於12月20-21日登場，后里區公所13日於台中火車站2樓平台召開記者會，宣告活動正式啟動。今年以「花彩繽紛 薯香后里」為主題，結合在地農業、文化、觀光，推出一系列精采活動，邀請全國民眾歲末時節一同走進后里，感受農業之美與地方熱情

后里區公所區長賴同一致詞。（圖/記者廖妙茜拍攝）

今年活動將在后里區公所旁（三光路與公安路交叉口）熱鬧展開，每日上午10時至下午4時。開幕式特別邀請「明日之星」杜忻恬擔任開幕嘉賓，以溫暖歌聲揭開序幕；活動兩日也安排深受親子喜愛的 Lulu 姊姊帶動唱、小丑氣球魔術秀，以及歌手李李、阿射、阿岳、木堅等輪番演出，讓活動更加多元且熱鬧。

農業局副局長蔡勇勝致詞。（圖/記者廖妙茜拍攝）

后里區公所表示，今年規劃有農遊市集及豐富的體驗活動，現場將匯集后里優質馬鈴薯、各式新鮮花卉與農特產品，讓民眾一次購足。另設有花卉展示、插花體驗、美食品嚐與寓教於樂的食農教育專區，希望打造后里最具特色的歲末農業文化嘉年華。

結合在地農業、文化、觀光，推出一系列精采活動，邀請全國民眾歲末時節一同走進后里，感受農業之美與地方熱情。（圖/記者廖妙茜拍攝）

后里區長賴同一指出，后里擁有得天獨厚的氣候與土壤條件，目前馬鈴薯種植面積約100公頃，年產量可達3,000公噸，品質深受市場青睞。而花卉產業更蓬勃發展，種植面積超過180公頃，生產百合花、文心蘭、劍蘭、火鶴等多種花卉，品質優異、享譽全台，誠摯邀請全國民眾於12月20日、21日蒞臨參與，共同感受后里最具魅力的農業文化活動。