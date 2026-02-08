結合糕餅文化特色魅力 台中經發局攜手神岡區公所打造馬年迎春盛會

經發局長張峯源手持『一馬當先』與『梅徵五福』春聯，為社區送上誠摯的新年祝福。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】甜香伴隨笑聲在神岡區公所前廣場飄散，濃濃年味提前升溫。台中市政府經濟發展局攜手神岡區公所，今（8）日舉辦「2026迎春糕餅節慶活動」，以「馬年甜甜・Horse連連（好事連連）」為主題，結合迎春揮毫、糕餅文化體驗、親子闖關及創新戲法猜燈謎等多元內容，打造兼具節慶溫度與文化深度的迎春盛會，吸引眾多親子家庭熱情參與。

經發局長張峯源迎春揮毫。（圖/記者廖妙茜翻攝）

經發局長張峯源代表市長盧秀燕到場向市民拜早年，祝福大家「呷甜甜，大賺錢」。張局長表示，台中素有「糕餅之都」美譽，而神岡更是太陽餅發源地與重要糕餅產業重鎮，經發局此次首度與神岡區公所攜手辦理迎春節慶活動，透過節慶體驗結合產業推廣，讓市民在歡樂氛圍中深入認識在地糕餅文化，同時帶動年節期間糕餅買氣與品牌能見度，讓傳統產業在文化創新中持續發光發熱。

經發局長張峯源頒發感謝狀。（圖/記者廖妙茜翻攝）

經發局表示，此次活動以「做、吃、玩、看、祝福」為策劃主軸，安排草莓大福、龍鬚糖及好柿花生等糕點手作體驗，讓民眾親手感受糕餅製作的細膩工序與背後蘊含的祝福寓意；現場亦邀集在地人氣店家與百年老店提供糕點品嘗，展現神岡糕餅產業深厚底蘊與職人實力。

親子闖關活動與黏土糕餅體驗。（圖/記者廖妙茜翻攝）

神岡區長梁益明表示，透過與經發局跨局處合作，成功將地方糕餅文化、年節儀式與創新互動元素融合，讓市民在參與中感受神岡作為「糕餅重鎮」的獨特魅力。活動特別結合馬年生肖意象設計親子闖關活動與黏土糕餅體驗，讓孩童在遊戲中認識糕餅文化「厚工」精神；最吸睛的「戲法猜燈謎互動秀」，則以魔術結合燈謎，顛覆傳統猜謎形式，現場笑聲不斷、氣氛熱絡。

經發局攜手神岡區公所，以糕餅文化打造馬年迎春盛會。（圖/記者廖妙茜翻攝）

今日活動現場並搭配雪花與泡泡效果營造夢幻場景，同時發送燈會小提燈，為即將登場的中臺灣燈會提前暖身。活動貴賓包括立法委員楊瓊瓔、經發局長張峯源、主任秘書許瓊華、神岡區長梁益明、市政顧問王堃棠、江鴻洲、王神安、劉汶福、張國章及神岡里王百瀛等多位里長到場支持；市議員羅永珍、周永鴻、吳呈賢、吳建德、賴朝國、蕭隆澤亦派代表出席共襄盛舉，一同感受熱鬧節慶氛圍與神岡糕餅文化的特色魅力。